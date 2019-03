DEBATES MUSICALES

Es bien conocido mi eclecticismo musical, capaz de pasar de Gilbert Bécaud a Bruno Lomas, y de una pieza de jazz a las obras de Eric Satie. Todas las músicas que a uno le han gustado acaban componiendo una banda de sonora, esa que se inició con Enrique Ginés y Radio Castellar, y continuó en el Música mientras trabaja, y todas las canciones de Chicago, o de Bee Gees que asociamos a un momento, ciertos cines, calles o miradas. Mi eclecticismo, sin embargo, hace frontera con la calidad. La calidad no es la voz del cantante, pues hay canciones de Léo Ferré o de Yves Montand, o de Nino Bravo, o incluso Camilo Sesto, que también estudio en los Salesianos, que son canciones expansivas, de esas de paella de Pascua con los amigos, con el segundo gin-tonic. Lo de Mestalla y cantar ha sido un matrimonio de conveniencia. En lugar de coros era más fácil tirar una traca. En otros lugares se canta y se anima como el Orfeón Donostiarra. Aquí no. En cualquier caso, a mí el Himno del 75 aniversario me acabó gustando y lo canté en Sevilla, y ha formado parte de mi banda sonora. No hace falta decir que los himnos, en general, y salvo honrosas excepciones, no me apasionan, salvo el propio y los himnos amigos. Lean esa escena de Arroz y Tartana con la banda tocando La Marsellesa. «La Marsellesa... ¡y el Gobierno en la hoguera! ¿Qué más podían pedir?». Tampoco es que se trate de buscar en la composición de la música proporciones áureas, pues en el fondo solo se trata, en las modernas canciones, de preámbulos previos para acabar cantando el estribillo de un convencional lo-lo-lo-lo agitando la bufanda o la bandera. Por esto, tengo que decir que en esta época en que todo se vota, desde la Operación Triunfo a La Voz, cuando alguien decidió, no sé quién, al calor del Centenario, con toda la legitimidad del mundo, pero sin concurso de méritos que el Himno tenía que ser uno determinado, en ese momento se arriesgaba, como en todas las facetas de la vida, los libros, los diarios, o las marcas de cerveza, que ese himno cuajara o no. Por eso, con la misma cordial discrecionalidad con que alguien encargó o decidió que ese y no otro debía ser el himno, tiene que aceptar que sea del agrado de los demás. Ni tengo himno ni lo he impuesto, e incluso he llegado a pensar que no hacía falta ningún himno. Mis himnos son el 'If you leave me now' de Chicago que me recuerda partidos de verano del Trofeo Naranja. El 'It must be love' que sonó en el descanso del partido del descenso de 1986 y que reflejó Don Balón como alegoría del amor ciego de esta afición por su equipo. Decenas de canciones. No solo una, y menos sin consulta. Solo faltaría que me la impusieran en la banda sonora de mi vida.