El debate de la tesis Cuando se discute sobre los estudios de Montón, Casado o Sánchez se olvidan los problemas reales; para empezar, el universitario F. P. PUCHE Martes, 18 septiembre 2018

A raíz de la dimisión de Carmen Montón, en algunos foros o tertulias se ha recordado que el asunto de su tesis, o de sus estudios, pasó una vez por las Cortes Valencianas fugazmente, sin que los periodistas reaccionaran lanzándose como lobos sobre su presa.

Es, o a mi me lo parece, el reproche de quienes hablan cuando ha pasado el toro. Pero es, sobre todo, un cántico inútil que olvida que la prensa valenciana de lo que realmente se preocupó durante tres años es de las políticas que la entonces consellera de Sanidad estaba aplicando. Porque eran duras, sectarias y radicales, y sobre todo porque ponían lo público por encima de lo privado de un modo aplastante, rompiendo los modelos de equilibrio que se habían sostenido durante décadas.

Se olvida, en efecto, el largo enfrentamiento entre la señora Montón y el IVO, que solo se suavizó y superó cuando el presidente Puig asumió personalmente el asunto. Si entonces hubiera sido destituida, como se desprende de esa descalificación presidencial, nos hubiéramos ahorrado otros problemas, como el del Hospital de la Ribera, que siguen lastrando tanto el crédito de la Generalitat como el buen servicio a los pacientes.

«Está en nuestro programa electoral, es un asunto de principios», decía Carmen Montón ante cualquier idea mediadora o conciliadora. Pero olvidaba que incluso en esa tesitura, la de la necesidad, se puede actuar de manera apacible y pactada o de un modo brusco e imperativo. Sin embargo, Montón, como tantos otros faltos de experiencia y formación, siempre ha dado la impresión de estar interpretando los designios más influyentes de cuantos operan en la política valenciana, que son los de los sindicatos de funcionarios, muy contrarios a una educación y una sanidad abiertas a la concurrencia privada. De ahí que sus convicciones, siendo de partido, casi siempre parecieran de secta. De sindicato... desde luego vertical.

Vuelvo al inicio para decir que no, que el periodismo valenciano estuvo donde debía estar. Entre el debate político serio y el chismorreo 'bullshit', se acercó más al primero. No cayó en esos flecos de la tesis o el máster, sino en el asunto de las políticas que la Generalitat de PSPV más Compromis estaba aplicando en Sanidad. Porque ocurre que el ruido y el escándalo invade la vida política, en ocasiones de forma escabrosa, incluso en forma de dimisión, pero en el fondo se están enmascarando los verdaderos problemas. Para empezar el de las recientes universidades comerciales y sin prestigio.

Si hablamos de la momia de Franco no lo hacemos de Cataluña y los independentistas; si llenamos minutos de televisión con Montón no estamos ocupándonos de que los cambios que estaba introduciendo en la sanidad española eran los que ya había aplicado radicalmente en Valencia. Y si hablamos de la tesis de Casado o Sánchez... no lo hacemos de las dos nuevas centrales nucleares que necesita España para que baje el precio de la electricidad.