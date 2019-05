¿DEBATE SI O NO?

Después de la victoria PSOE y ERC, parece que el debate no sirvió de mucho, porque los ciudadanos decidimos premiar al que no quería debatir, siendo el miedo el factor clave para unos y otros. Con esta reflexión, y con el depósito lleno de diésel antes de la inminente subida, solo queda centrarse en las elecciones locales, porque para las europeas, ya se encargan otros.

Sirva o no, a mi lo del debate político me parece síntoma de cultura democrática, tanto o más como ir a votar. Recuerdo que en un pasado no tan lejano, tiempos aquellos del bipartidismo, alguna radio emitía un debate a dos entre candidatas locales; ahora, todo ha cambiado. En aquellos días, caminaba por la Diagonal de Barcelona con el pinganillo colgado a la oreja, andaba mientras escuchaba entusiasmado el enfrentamiento entre PSPV-PP con los mismos temas de siempre, el plan general, la ronda perimetral, el tren, la desestacionalización. El debate enriquece el intelecto, es la oportunidad que tenemos los ciudadanos de conocer las ideas de los políticos, pero por unos minutos, desamparados por campañas publicitarias e imágenes forzadas, y con unos medios de comunicación que son de gran influjo, especialmente en Dénia, porque es ahí donde se siente que es la capital de la comarca.

En estos últimos años, otros agentes también han intervenido en la nueva comunicación social, me refiero a los 'influencers de las redes', siendo en Dénia valedores de rutinas y acontecimientos. No hay mañana que no suban foto para transmitir sensaciones, ni noticia que quede olvidada, porque con estos recientes actores, la ciudad está vigilada con anárquicas dosis de información.

Los cambios se acompañan de formatos distintos. Me lo estoy imaginando, un centro social o casa de la cultura lleno hasta los topes por un debate entre candidatos y candidatas a la alcaldía de Dénia. Los medios informativos darían buena cuenta de los detalles, y mis 'influencers', seguro que dispondrían de un listado de preguntas, siempre raudos a cazar reacciones. ¿Se atreverán? ¿Debate sí o no?