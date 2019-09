Qué hace más daño a la costa

A los que tachan de escasa la entrega y dedicación a la causa municipal de Joan Ribó se lo digo: Si no se hubieran propasado con él no estaría gestándose ahora un Centenar de la Ploma del Grau, una Societat d'Amadors de les Glòries Portuàries o un Salvem el Port de padre y muy señor mío. Y, por tanto, no correríamos el riesgo de que el puerto se convierta en caballo de batalla de una ciudad cuya cabaña caballar bélica supera con creces a la del lejano oeste. Pero insistieron en que sólo es alcalde de lunes a viernes en horario mañanero. El hombre se sintió moralmente obligado a acudir al ayuntamiento hasta bien entrado julio y a decir o hacer más de lo que hacía para acabar con las habladurías; un esfuerzo para el que no estaba preparado física y mentalmente. Y ahora veremos cómo sale de las camisas de once varas en las que se metió a finales del curso pasado, cuando ya no le quedaban ganas ni fuerzas para seguir ejerciendo de alcalde, y, presa de un atípico estrés prevacacional, dijo Diego donde antes no había dicho ni mu. Verbigracia, el puerto.

Un desaguisado acerca de cuya génesis me siento algo responsable porque se quejó de que no había sido informado del proyecto de conexión norte. Le reproché que si hubiera acudido, como es su obligación, a las reuniones de la Autoridad Portuaria, de cuyo consejo de administración es miembro nato, no le pillaría nada de nuevas. Y desde entonces no ha parado de poner pegas a todos los planes de la Autoridad Portuaria que con anteroridad había bendecido de palabra, obra u omisión. Menos desdecirse de los desmedidos elogios que vertió sobre las más que discutibles compensaciones concedidas a Natzaret por la degradación que ha sufrido el barrio ha abjurado de todo cuanto bendijo durante más de cuatro años de leal y responsable colaboración con la otrora Junta de Obras. Ha adoptado una actitud tan beligerante contra el puerto. Se ha (re)posicionado de una forma tan clara contra la más que prevista y aprobada expansión del antiguo grao (en minúscula) por el norte que está obligando a los afectados a tocar a rebato y a enrolar a los sectores más conscientes del peligro que ello supone para el principal empleador del Cap i Casal en una especie de fuerza de choque político-económica que no hará más que poner en el centro del debate algo que debería permanecer fuera de toda discusión. Y es que con las cosas de comer no se juega. Mal que nos pesen. En cualquier caso, muy preocupados por el futuro y la salud de nuestra costa no deben de estar el alcalde Ribó y esa consejera de Medio Ambiente, Mireia Mollà, que no ha tardado en sumar al Grao a la lista negra de puertos que encabeza el de Intu, porque si lo estuvieran no habrían consentido que se notará hasta qué punto nos ciscamos, colectivamente, en ella.