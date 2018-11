Dani Mateo, «Go Home»

Decía Gila: «¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? Es que se nos ha atascado un cañón... El teniente, que ha metido la cabeza un momento para ver si estaba limpio, ahora le pillan las orejas a contrapelo y no sale. Otra cosa, ayer estuvo aquí el espía de ustedes, Agustín, uno bajito vestido de lagarterana. Bueno... que se ha llevado los mapas del polvorín, que los traiga, que solo tenemos esos. ¿Y ustedes piensan atacar mañana? ¿A qué hora? '...' Joder, a las 7 estamos todos acostados. ¿Y no pueden atacar por la tarde?».

El humor ha evolucionado pero se mantiene intacta la distinción entre el humor blanco, limpio, sin maldad (Gila) y el saca-risas a costa del desprecio ajeno (Dani Mateo). Este último es un humor facilón, resultón, que roza lo chabacano y el mal gusto. Sonarse los mocos con la bandera de España en repetidas ocasiones para alejar cualquier duda la falta de tacto y de respeto, parece ser divertido para el cómico en cuestión. Ante la indignación que causó las imágenes vistas en el programa 'El Intermedio' de La Sexta, el Teatro Olympia se vio obligado a cancelar la actuación del personaje en su montaje titulado 'Nunca os olvidaremos' (y nosotros tampoco), por las amenazas recibidas y ante la situación de inseguridad el día del show. Un contexto ideal para que rápidamente el alcalde Ribó y compañía mostraran su rechazo a la supuesta falta de libertad para actuar en la ciudad de Valencia, y que desembocó en la cesión gratuita del Palau de la Música en señal de solidaridad y progresismo. El coste del alquiler de un sábado en la sala Iturbi para un acto privado es de 7.280 euros, teniendo en cuenta que es bastante complicado conseguir una fecha libre en el calendario para programar un espectáculo. Pero si eres Dani Mateo, trabajas en La Sexta y eres un tío tan divertido que se suena los mocos con la bandera de tu país, te dan fecha y gratis. Políticamente tuvieron el protagonismo que siempre buscan pero olvidan que la ley y las normas están para cumplirlas, ellos también. Tras acordar que la actuación fuera gratis y tras darse cuenta de la imposibilidad de hacerlo así en el Palau, tomaron la decisión de cobrar para dárselo a una ONG. Dicha ONG iba a ser escogida por Dani Mateo pero como había que pagar ciertos costes, la solidaridad se tambaleó y se truncó. A falta de tres días para la actuación, se espera la suspensión o aplazamiento de la cita para ganar tiempo y darle forma legal a la cesión gratuita del Palau de la Música. No cesa el sectarismo y las mangarrufas municipales de las que el alcalde Ribó y los suyos no aprenden. Mientras salgan unos buenos tuits, la ley parece no ir con ellos. Al final nos costará dinero a los valencianos la sonada de mocos de Dani Mateo. Por lo pronto este año es difícil que pise Valencia. Esperaremos el comunicado.