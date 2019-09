LA DANA, SOBRE EL PARLAMENT

Los valencianos y valencianas estamos padeciendo, como casi todos los meses de septiembre, un fuerte episodio de gota fría; o DANA (Depresión Atmosférica en Niveles Altos), como se llama ahora. Aunque sea un fenómeno relativamente normal por estas tierras y en estas fechas, la virulencia de este episodio está causando importantes daños en nuestro territorio, incluyendo el parlament valenciano. Y no me refiero al edificio, que salvo alguna gotera se mantiene intacto, sino al ambiente tormentoso que se respira en el hemiciclo.

El primer pleno ha dejado patente una tensión parlamentaria impropia en el inicio de sesiones. Las comparecencias de los consellers y conselleras han servido como excusa a la oposición para desplegar la artillería pesada con discursos apocalípticos y una fuerte actitud belicista, o quizás debería decir electoralista.

Las derechas están nerviosas, y eso se nota en sus continuas interrupciones y en su obscena gesticulación; están compitiendo por hacerse con el título de «líder de la oposición» y no lo disimulan. A algunas de la bancada popular se les cae la baba cuando Vox sube a la tribuna, y disfrutan más con sus intervenciones que con las de su propio grupo parlamentario, se sienten cómodas con su argumentario. Por otro lado, Ciudadanos ha demostrado que no identificaría el centro parlamentario ni con escuadra y cartabón, está a años luz de ese partido bisagra que vendieron años ha al electorado.

Las intervenciones de la oposición valenciana no han sido propositivas, sino destructivas, no atacan las políticas del gobierno, sino a las personas que gobiernan. Practican una visión de la política cortoplazista que no puedo compartir, y aún así resulta complicado no contagiarse de este ambiente de confrontación, sobre todo para quienes tenemos vocación de servicio público y nos exasperamos con los discursos maniqueístas y retorcidos de quienes defienden un estatus y no unas ideas.

Esperemos que la DANA amaine pronto y que no deje demasiadas secuelas.