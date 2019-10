Cutrevalencia.cat BELVEDERE Por fin he entendido cuál es el modelo de ciudad que impulsa Compromís, no hay más que darse una vuelta por el centro PABLO SALAZAR Valencia Domingo, 20 octubre 2019, 09:36

El pasado domingo, paseando por el centro de camino hacia el Olympia, había algunas aceras en las que los zapatos casi se nos pegaban al suelo de tanta mugre acumulada. La última vez que un camión de baldeo regó con agua a presión esas calles debe de remontarse a los tiempos de la república. La primera. En ese recorrido es habitual contemplar tanto papeleras desbordadas como contenedores desparramados, bien con basuras esparcidas por todas partes después de que los buscadores hayan hecho su espurgo, bien con bolsas, botellas y recipìentes a sus pies, de ciudadanos que quieren reciclar pero se encuentran con que ya están a tope y no cabe nada más. A la salida del teatro, la ciudad luce mortecina, con las farolas medio encendidas, medio apagadas. En algunas se ha sustituido la luminaria por otras que al parecer representan un ahorro energético pero que estéticamente son un empastre, un pegote inapropiado para un báculo de estilo clásico. Las pintadas y los grafitis manchan paredes y persianas de establecimientos comerciales mientras la publicidad ilegal tapa semáforos y señales de tráfico. En la plaza del Ayuntamiento no veo gorrillas pero en otras partes de Valencia son los amos, hasta el punto que nadie se plantea no darles unas monedas al aparcar. A partir del 20 de marzo, un espacio tan emblemático se peatonalizará pero no con un proyecto integral sino con la ya célebre técnica de pintar de verde algunas zonas de la calzada y delimitarlas con maceteros, que es la forma con la que el actual Consistorio ejecuta sus proyectos de intervención urbana. El pasado fin de semana no había habido ningún concierto en la plaza, aunque a lo largo del año es habitual que sirva de escenario musical. Mientras andamos, bicicletas y patinetes pasan a nuestro lado sorteándonos u obligándonos a quitarnos ante el temor a un atropello. Es domingo, el autobús tarda en llegar, la pantalla de información que indica cuándo va a pasar nuestra línea dice que 2 minutos, pero al cabo de esos 2 minutos sigue diciendo 2 minutos y luego se pasa a 4 minutos para posteriormente volver a los 2 minutos. Al final serán 11 minutos. Los jardines del bulevar de Blasco Ibáñez están tan descuidados como vacíos, sin que a nadie parezca importarle y se le ocurra dotarlos de contenidos para hacerlos atractivos (petanca, un kiosko de bebidas con terraza, juegos infantiles... en fin, lo habitual en cualquier zona verde). Finalmente, al llegar a casa comprendo cuál es el modelo de ciudad que impulsa el antes tripartito y hoy bipartito, entelequia política que no sirve para disfrazar la realidad, que quien gobierna e impone su estilo es Compromís, esa amalgama de nacionalistas, excomunistas y ecologistas radicales. Yo lo llamaría la cutrevalencia, muy populista y dichararera, eso sí, siempre con fiesta y la inevitable batucada. Y para ser más modernos le añadiría un dominio, mejor el .cat.