De nuevo, las cifras. Cifras nada nuevas. Lo de siempre: el 40% de la población en España no lee. El dato es preocupante pero nadie saldrá a la calle movilizándose con pancartas reivindicativas («No al cierre de la librería del barrio», «Por el derecho a leer», «Por la dignidad de los libreros», «Con nuestras pensiones y lecturas no se negocia»...). No es país para libros ni tampoco para asumir responsabilidades propias. La culpa es siempre de los demás, como si las soluciones (comprar en librerías, actualizar las bibliotecas (fondo y espíritu) al siglo XXI, ofrecer ventajas fiscales a negocios culturales, etcétera) dependieran de seres extraños o de otro planeta. La lectura nos importa un vatio. Lolo Rico, la madre de 'La Bola de Cristal', no necesitó de estadísticas sobre el índice de lectura para animarnos a apagar la televisión y encender la imaginación. La Bruja Avería fue clarividente: «¡La basura es cultura! ¡La cultura es basura! Abajo la humanidad futura».