LA CULPA NO ES DE PAREJO

Parejo terminó la temporada como internacional. Convocatoria merecida. El capitán fue vital para que el Valencia volviera a la Champions. Por fin el brazalete tenía un sentido y el jugador, sin un carácter arrollador, encontró su sitio en la plantilla y en la ciudad. Hoy, cuatro partidos después del inicio del campeonato, casi nadie se acuerda de aquello. Una de las grandes enfermedades del fútbol es la falta de memoria, las conclusiones por impulsos. Parejo hoy está en una diana que no le es extraña. Inquilino habitual de la habitación de las críticas, del gatillo fácil, de aquellos que siempre prefieren disparar al que se queda a la intemperie.

Son minoría los que guardan en la retina que el Valencia de la temporada pasada, el de Champions, nunca hubiera sido sin el futbolista de Coslada. El '10' fue uno de los máximos recuperadores de la Liga y nunca hubo fútbol sin su presencia. Fue el jugador más utilizado por Marcelino. Es cierto que no atraviesa su mejor momento. La lesión de Geoffrey Kondogbia le ha dejado desguarnecido. El error ha sido de cálculo. Todos rezaban para que el galo no se lesionara antes de la vuelta de Francis Coquelin, pero las plegarias no han resultado. Parejo es mejor con las espaldas cubiertas y sin ese jugador protector las funciones se multiplican y las carencias se manifiestan.

Mientras parte del pueblo de Mestalla clama para que Parejo pise el banquillo valencianista, hay otras cuestiones que merecen un análisis profundo. Entre ellas, el lateral derecho. El problema es conocido desde hace casi un año. El partido ante el Real Betis en el Villamarín sentenció a Nacho Vidal. Desde aquella locura el canterano dejó de contar para Marcelino. Hoy juega -titular perenne- en el Osasuna. Montoya asumió una titularidad sin competencia que al final jugó en su contra. Ahora está en Inglaterra. Desde hace muchos meses la banda derecha del Valencia es un banco de experimentos. Por allí han pasado Ruben Vezo, Gabriel Paulista o Daniel Wass, entre otros. Un lateral hacinado. Ahora es el turno de Piccini, que no ha respondido (de momento) a la urgencia. Un año tuvo la dirección deportiva del Valencia para hallar la mejor solución y al final se optó por la segunda opción. La idea era traer a Hateboer, pero el dinero que sí hubo para otras demarcaciones fue un obstáculo para esa posición. Hoy quizá se pague esa falta de tino o de determinación para poner una cuña a la pata más coja del equipo.

Olviden a Dani Parejo y analicen la globalidad de la situación. Apuntar al capitán es la vía fácil porque el de Coslada ya ha sido vapuleado en tiempos cercanos. Las causas del mal, si es que lo hay, están en otro lugar. Un triunfo en el campo del Villarreal cambiará la cara, el tono y la visión de la mirilla. El resto, pamplinas.