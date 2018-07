La culpa, del 'cha cha chá'

La final de la Copa del Rey de marzo de 2002 se jugó en el Bernabéu. Era la centésima edición de la final y coincidió con el centenario del Real Madrid Club de Fútbol, que para colmo era uno de los que la jugaban. Mi madre, merengue de cuna por ser gata de tercera generación, se dispuso a ver el partido como buen aficionado madridista: sin sombra de duda de que su equipo ganaría. Pues perdió. Al final del partido, enfocaron a Sergio, autor del primer gol del Deportivo. Mi madre, odiando mucho, soltó un taco y reprochó al jugador: «Tú tienes la culpa de todo».

Al Consell le pasa algo similar con las sentencias judiciales. Urrutia cantaba hace ya mucho que «la culpa fue del cha cha chá que tú me invitaste a bailar». O sea, del cha cha chá, no de la invitadora. Sin embargo, el Gobierno valenciano, como mi madre, le echa la culpa a quien le saca a bailar a los juzgados, el PP, o sea, quien le mete un gol, o sea, Sergio. Durante la pasada semana, el Gobierno valenciano repitió por activa y por pasiva que si un tribunal le ha triturado su decreto sobre el uso del valenciano es porque los populares son los enemigos de la lengua autóctona. Ese es el nivel. Alguno de los asesores del PP ha denunciado la actividad del Consell, de la Diputación de Valencia o del Ayuntamiento de Valencia por activa y por pasiva. Los ha expuesto a los juzgados y a los órganos dedicados al control de la corrupción o de la falta de transparencia. Y cuando esas denuncian no prosperan, los partidos del Botánico se cachondean, se jactan de que se trata de una sarta de mentiras y tal. Sin embargo, hay ocasiones en que sí hay fondo de ilegalidad. Al menos así lo considera ese mismo poder judicial que otras veces dio la razón a la izquierda cuando estaba en la oposición.

¿Quién es el responsable de la tremenda pantanada en que se convirtió Ciudad de la Luz? El proyecto lo impulsó el Consell en los años del PP, es uno de esos 'pufos' que heredó el actual Gobierno valenciano. Bruselas le puso una multa de 270 millones de euros. ¿La culpa es de Pinewood, los estudios londinenses que denunciaron ante las autoridades de Competencia en 2007 el modo en que se sufragó la Ciudad de la Luz? El PP priorizó esa culpa británica en su momento. Ahora, el Consell reprocha al PP por denunciarles a causa de un decreto elaborado por el Gobierno valenciano que un tribunal considera contrario a Derecho en gran parte de su articulado. Mi madre nunca le perdonó al tal Sergio el gol que le endosó al Madrid en el minuto seis. Perdió el Real 1-2. Tuvo 84 minutos para remontar. Algún término medio habrá entre la mortificación del confiteor romano (por mi culpa, por mi culpa, por mi gravísima culpa) y esa costumbre de echar siempre la culpa al otro, especialmente al rival.