Allà pels anys finals del 30, entre els regals que se feen als que s'anaven a casar mai faltaven les culleres, culleretes i cullerots aixina com les forquetes, plats i gots. Ya que regalant-los, se suponia, que els nóvios tindrien assegurat a on posar el seu menjar. I com tals regals, des de sempre, s'havien fet, se seguien fent. Puix menejar la cullera, prop del migdia, se solia i se sol fer. De forma que com les costums i els regals anaven agafats de la mà, abundanen els utensilis que se posaven damunt de tota taula: és dir, dotzenes de gots, copes, cendrers, salseres, salers, sucrecres, chocolateres, vinagreres, olieres; com també, per la cuina: setrills, gerres i gerretes -unes per a posar l'arrop en talladetes, atres, per als pimentons i bajoqueta en salmorra, o les olives aquelles que, tres semanes després d'haver segut chafades, ya se traïen -en els seus cullerots- i dins de platerets -o acompanyant l'ensalada- se posaven damunt de la taula del menjador.

Ara, com ya no existix la mateixa costum a l'hora de fer aquells regals, puix se posen llistes -de boda, combregar o bateix- i, qui vol fer-los un regal, només té que acostar-se a l'almagasén que els interessats hagen elegit i posar lo que vullguen en diners. I la cosa ya no va com ahir, per a culleretes, gots, paelles o chocolateres; hui són televisors, frigorífics, mòbils, consoles i inclús, un viage a l'estranger, lo que trien els nóvios. Clar que cadascú aporta lo que li pareix per a que el regalat cumplixca el seu desig. A la fi, ya no se tindran en casa tants gots, culleres i cullerots com adés. Quan, a voltes, s'ajuntaven fins una dotzena de morters i els recent casats ne tenien per ad ells, els seus fills i nets. Yo recorde la gran colecció que me feren de cendrers. Després de més de 50 anys de casat encara ne conserve més d'una dena, a part dels molts que he regalat ya que mai els he usat per no fumar ni dins ni fora de casa.

Faena també tenia, per aquells dies de racionament, el cullerer del meu carrer, quan encara s'acostumava a menjar l'arròs de la paella, rodejant-la i tenint en la mà una cullera de fusta. Cullera que tampoc li faltava a la cuinera per a menejar la tomata i les creïlles, al fregir-les, sense por a rallar l'utensili que usara.