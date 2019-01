Albert Rivera no termina de aclarar que compañía política siente más próxima y eso le pierde. Mero afán táctico a costa de diluir claridad, coherencia y principios para jugar así la baza que más convenga según cada caso. Por ejemplo, mientras que Ciudadanos suscribía esta semana Gobierno de coalición con el PP en Andalucía, Rivera señalaba en una entrevista que el error de Pedro Sánchez es verle a él como enemigo en vez de hacerlo como un aliado. Sorprendente. Añadió ademas que nunca negociará con Vox. Cabe preguntarse entonces por qué a estas alturas Rivera aún piensa que puede ser socio de Sánchez o con quién le gustaría pactar tras la celebración de las inminentes elecciones municipales, autonómicas y generales. ¿Acaso desearía reeditar el acuerdo de investidura al que llegó en el año 2016 para hacer presidente del Gobierno al líder socialista y que Podemos frustró con su negativa? ¿Acaso insinúa que prefiere entenderse aquí con el PSPV, impidiendo en consecuencia el cambio necesario en el Ayuntamiento y el Consell? ¿Acaso considera que si Ciudadanos precisa de Vox para regir alguna institución este ha de darle su apoyo porque sí, fuera de cualquier diálogo previo? Que Rivera lo explique hoy en Valencia. El votante tiene derecho a saber antes de escoger papeleta. No resulta fiable que alguien vaya primero de la mano de unos y luego busque -si puede- cogérsela a los otros. El hartazgo social crece por cosas de tal índole, chaletazo de Iglesias aparte. Quienes hace poco sacaban pecho llamándose «partidos nuevos» ahora son considerados por la opinión pública tan «viejos» como aquellos a los que antes denostaron. Sus mismos vicios y tics. Además, en tiempo récord. Desde luego es inaudito que Rivera le haya brindado a Sánchez una posible alianza. Despropósito que parece en realidad cuestión de complejos ante el varapalo que la izquierda anda atizándole a cuenta del pacto andaluz. Un acoso total contra todo lo que suene a derecha -o se aproxime- a modo de vendetta orquestada por la pérdida del poder. Ensayo a futuro cuyo alcance es muy grave. Bochornoso el espectáculo de Susana Díaz y sus feministas subvencionadas llevadas hasta Sevilla en autobuses pagados por el PSOE para 'rodear' el Parlamento durante la sesión de investidura de Moreno Bonilla. Tamaña ruindad supone despreciar la voluntad de las urnas y también una afrenta a la democracia. Lo mismo que la campaña de deslegitimacion rabiosa contra Vox y la deriva violenta que esta empieza a tener. Intolerable y repugnante. Además, inútil. Cada mentira, insulto y agresión suma adeptos a Abascal. Una parte al alza del pueblo español no está dispuesta a aguantar el intento izquierdista de imponer por las bravas un pensamiento único. Gente normal que cree en la convivencia, la libertad, el pluralismo y el respeto a los demás, lejos de agitar fobias del pasado o consignas excluyentes. Vea pues Rivera con quién prefiere estar.