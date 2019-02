CUESTIÓN DE FE

Reconozco que me volví loco. En el salón de casa. Mientras mi mujer veía un capítulo en la pantalla del móvil de no se qué serie de Netflix con los auriculares puestos y mi hija transitaba a su lado por el primer sueño, mi chaval y yo hicimos todo tipo de cabriolas para festejar el gol de Rodrigo y la clasificación para las semifinales de la Copa. Embriagados de valencianismo y eufóricos por tanto tiempo sin festejar de verdad. Reconozco que dejé hacer al niño, que gritara hasta la ronquera, que se le salieran los ojos de las órbitas y que incluso aporreara la pared. Yo, mientras tanto, no paraba de dar saltos en el comedor mientras mi esposa gritaba «¡estáis locos!» por haber despertado a la niña, que se durmió tras el gol de Mina anulado por el VAR. Confieso algún corte de manga hacia el televisor con la imagen de los futbolistas del Getafe y no me declaro culpable de nada más porque no quiero que la gente piense que soy un fanático y mal padre. Nadie es perfecto. Sabía que íbamos a ganar. Se lo dije al niño: «Alexis, si marcamos uno antes del minuto 60 y otro antes del 75 pasamos seguro». El guión empezó a cumplirse con el primero de Rodrigo pero luego dejó de seguir el plan establecido mientras el niño insistía en que no se estaban dando los tiempos establecidos. En ese momento cambié de estrategia, dejé las cábalas y empecé a hablar de la fe, del poder ser, de la positividad para lograr lo que uno quiere. Y mientras predicaba, el Valencia estuvo a punto de marcar en un balón que circuló por la portería de Chichizola sin rematador: «Ves, ves, estamos hablando de la fe y casi marcamos. Ves como esto es así, hay que creer, pensar que se puede lograr. Mira chaval, aplícate esto durante toda tu vida. Si te empeñas en lograr algo al final pasa». Y ahí seguimos los dos, empujando y chutando al aire. Supe que venceríamos cuando empecé a ver a gente desfilando por los vomitorios de Mestalla con el empate a uno y antes de que se mostrara en el luminoso los siete minutos de tiempo añadido. Los que se fueron se perdieron el éxtasis de la remontada. De la misma manera que aquella chica rubia que se fue de mi lado en la grada de anfiteatro el día que Fernando y Roberto machacaron al Real Madrid en los últimos minutos de aquel partido de 1992 en Mestalla. No hace mucho, el niño me preguntó por remontadas y le hablé de aquella, de la del United al Bayern en la final de la Champions y la de los cuatro goles del Valencia en el Camp Nou cuando Morigi lo empezó todo. «Y la del Basilea», me recordó, porque aquel fue su primer gran partido en Mestalla. La de ayer es una más para esa lista que le podrá contar a sus hijos y nietos. Terminamos exhaustos y agotados de felicidad, pasión y valencianismo. Ojalá el desenfreno de la otra noche sea el preludio de un título.