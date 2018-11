Esa es la cuestión

Un estudio liderado por la estructura de investigación interdisciplinar de lectura de la Universitat de València (UV) demostró recientemente el «efecto de superioridad del papel», según el cual, las personas comprenden mejor un mismo texto si lo leen en papel que si lo hacen en digital. La forma de leer en Internet es superficial y rápida. Además, la pérdida de lectura profunda conduce a la pérdida de pensamiento. Esto último lo dice la neurocientífica Maryanne Wolf, que dirige el centro para la dislexia, alumnos diversos y justicia social de la Universidad de UCLA (Los Ángeles) y el centro para la adquisición de la lectura y el lenguaje de la Universidad Tufts (Boston). No es cuestión de quemar las tabletas, ni los ordenadores, sino de no perder la capacidad para interpretar una novela y, como matiza la experta, un contrato o un testamento. De las palabras y su comprensión depende nuestra mejor defensa. Leer o no leer es la cuestión.