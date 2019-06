De cuerdas que se rompen

Dicen desde Compromís que no van a apoyar ninguna estructura que pueda suponer en la práctica tener dos gobiernos paralelos dentro de la misma institución. Esta es la clave del enrocamiento de Ribó para no darle a Gómez una vicealcaldía que le pueda suponer mayor protagonismo. Por años y por experiencia, el alcalde está jugando sus cartas con el respaldo que le dan los votos obtenidos pero con el órdago también corre el riesgo de terminar pasado de frenada. Esta rigidez y falta de generosidad denota claramente que no considera a Gómez como una igual. Que él se sienta en un plano superior tiene un tufillo naftalínico que augura no pocos desencuentros futuros, acaben como acaben las conversaciones actuales.

A quince de julio se termina el plazo y la situación ya empieza a cansar en las direcciones de ambos partidos. Ocho reuniones y ningún avance. Otra cosa es que no se entienda cómo las negociaciones del Botànic II entre Puig y Oltra no incluyó un patrón común en ayuntamientos o diputaciones donde se pudieran establecer coaliciones de gobierno. Tras cuatro años de matrimonio la cuerda ya está muy tensa y ni pueden ni quieren disimularlo.

Dejando a un lado las ganas que se tenga de romper la baraja en el cap i casal -con más o menos razón por parte del PSPV-, para dejar que Compromís dirija la institución en solitario, lo cierto es que formar parte de un gobierno permite tener una estructura de personal considerable. Tal vez el número de puestos de trabajo que se consigan será la razón de peso que termine por deshojar la margarita. Otra cosa es que un supuesto mercadeo como este resulte insultante para los valencianos.

Lo que cabe esperar es que la sangre no llegue al rio y en dos semanas tengamos fumata blanca. En caso contrario tendríamos un escenario único; ver como se gobierna con diez concejales frente a una oposición de veintitrés ediles. Conseguir sacar adelante una alcaldía de esa debilidad numérica sí que sería una verdadera 'master class' política y no el teatrillo que nos están ofreciendo con unas negociaciones de quinta categoría.

Hay que tener cuidado con eso te tensar la cuerda. Y sino que le pregunten a Podemos y Ciudadanos. ¿Quién le iba a decir a Albert Rivera que tiene un sector crítico que amaga con montarle una rebelión interna?. El adiós de Javier Nart, Toni Roldán o la ruptura con Valls son sintomáticos del mal momento que atraviesa un partido descentrado. Algo que ya pasó hace dos años con la fuga de los cuatro diputados agermanats jaleados por Marí y su señora. La justificación que se iban «por dignidad por no poder soportar la falta de democracia en el partido» ya ha empezado a ser menos filosófico. Se quiera o no, que el president Puig dote con cargazo y sueldazo a la señora Punset podría sonar a agradecimiento por los servicios prestados.