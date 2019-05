No hay otro final. El escrutinio es la realidad, como la analítica que toca desentrañar para el diagnóstico posterior. El recuento convierte los sondeos y las encuestas en la ficción interesada que en ocasiones se pone en marcha para transformar la realidad mediante el mensaje central de la campaña electoral. Los politólogos cursis lo llaman el relato, esa lectura simple de la realidad capaz de seducir al elector, en forma de anuncio de publicidad, que afianza la marca política y reconduce los grandes movimientos de la opinión pública. Se le llama relato, pero a mí me gusta llamarlo, por su simplicidad, el cuento de hadas. Y ha habido varios en circulación. El que ahora se da cuenta de las consecuencias funestas que la división de la oferta en los grandes bloques ideológicos. El que comprueba que una vez más, la coincidencia de las elecciones generales con las autonómicas, en lugar de provocar un voto de influencia en Madrid, castiga a Cenicienta. Pero sin duda, el más exitoso, y el que ha venido para quedarse, es el cuento movilizador de la llegada del enemigo malvado, del ogro odioso, del animal monstruoso frente al cual había que edificar muros de protección de los derechos de las minorías, y que en realidad ha sido la representación imaginaria de un lobo que se inflará o desinflará, a conveniencia, para contaminar el discurso y las expectativas del centro-derecha. Fue saber de los resultados y me dio por consultar el libro de Bruno Bettelheim, 'Psicoanálisis de los cuentos de hadas', que tantas sugerencias proporciona sobre el discurso político. Frente a la poderosa evocación del mito, el cuento de hadas, infantil y simple «proyecta el alivio de todas las pulsiones, y ofrece no sólo medios de solucionarlas, sino que promete, además, que se encontrará una solución feliz». El final feliz, fácil de conseguir, movilizaba al elector moderado, centrista, para parar los pies a una amenaza que en realidad era la profecía interesada. Como en el cuento inglés de Jack y las habichuelas mágicas, el protagonista con esas habichuelas que se asemejan a los votos, tiene el reto de subir por la planta hasta rescatar a la princesa y a la propia tierra de los malvados gigantes. El niño perspicaz, con el final feliz, calla ante el padre o la madre que le narra el cuento, porque sabe que no hay gigantes, pero mientras tanto se sabe seguro, con futuro, porque ha derrotado al malvado y la promesa se ha cumplido. En realidad ese ha sido el relato, el cuento poderoso que ha funcionado, y que servido para conquistar la centralidad del debate político. La centralidad y la moderación es tarea común, no expediente interesado para debilitar al contrario. A la vista de los resultados parece evidente que el gigante tenía las patas muy cortas, mucho más que en cualquier otro Estado de la Unión Europea. De no desmentirse, el cuento se volverá a contar cuantas veces haga falta.