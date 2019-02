A él nunca le han preguntado en una entrevista de trabajo si tiene previsto tener hijos. Él no siente miedo a ser violado cuando regresa de fiesta, caminando solo y a las tres de la madrugada ni tampoco escribe un mensaje en el grupo de whatsapp confirmando a sus amigos que ha llegado sano y salvo a casa. A estas alturas él ya sabe que del machismo se sale. A veces está confuso, tiene dudas y pregunta. Está desaprendiendo e incluso habla de masculinidades. Eso también es el feminismo, una bandera que no se circunscribe a países y sirve para cuestionarnos. Se puede ser feminista sin tener ovarios, de la misma forma que se puede combatir el racismo sin pertenecer a una raza discriminada. A las puertas del 8 de marzo siempre se habla del feminismo, un movimiento con detractores pero si combatir la desigualdad (económica, social, etcétera) entre hombres y mujeres es ser radical, aquí tienen a una. Y no estoy sola. Cuento con ellos, que cada vez son más.