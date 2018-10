La vis cuentista del banquero

El director del IVF Manuel Illueca aseguró el jueves que «con el dinero que tienen otras autonomías con menor población, nosotros (por el Consell) no sólo cumpliríamos el déficit cero sino que tendríamos superávit». Únicamente le faltó terminar diciendo «colorín colorado este cuento se acabado» para que el acto resultara cualquier cosa menos académico a pesar de que se celebraba en la Universidad Católica, donde, precisamente, por ser confesional está aún más prohibido contar mentiras. Miren: Yo no sé si con el dinero que termina llegando a un castellano del norte o del sur después de pasar por las manos de sus respectivos «consells» los valencianos seríamos más felices y comeríamos más perdices de las pocas que comemos en la actualidad, como bien sabe la patronal de la distribución alimentaria. Pero una cosa es impepinable: si el objetivo de Ximo Puig hubiera sido conducir a la Generalidad por la senda de la morigeración no le habría encargado al propio Illueca crear un banco público cuando todavía estaban humeantes los rescoldos de Bancaja, la CAM y el Banco de Valencia. Ni habría resucitado el cuerpo corrupto de la RTVV. Ni rescatado el Hospital de Alzira. Ni, por supuesto, se habría enfrascado en la espiral de absorciones, reversiones, equiparaciones y aumentos salariales y de personal que ha escandalizado al Consell Jurídic Consultiu por lo que tiene de económicamente inviable y documentalmente injustificada. Así que no nos vengan con monsergas que el problema de la Administración autonómica no es que esté infrafinanciada, es que es la casa de tócame Roque. Y hoy contrae una obligación de gasto que no está en condiciones de asumir, mañana dobla la apuesta y al otro promete la felicidad eterna gratis total. Y lo malo es que ha creado escuela y ya todo quisque se parapeta tras la excusa de la infrafinanciación para hacer de su capa un sayo y «estirar més el braç que la mànega». ¿Qué creerán que dijo la nueva rectora de la Universidad Jaime I casi a la misma hora en que el banquero de Puig insinuaba que si España no nos discriminara aquí ataríamos los perros con longanizas y cuadraríamos los presupuestos al céntimo? Lo mismito que repiten Puig, Soler e Illueca desde que se levantan hasta que se acuestan. Salvo un pequeño detalle: que en este caso es el Consell el que escamotea las pesetas. A saber: que la subvención que recibe no le alcanza para cubrir el coste del personal porque el ministerio y la consejería no han parado de quedar bien a su costa. Pero que no por ello piensa privarse de nada por cuanto confía en el cobro de una deuda histórica inventada y en presentar un presupuesto tan falso como el Soler. En la certeza, huelga aclarar, de que la Comisión Europea no se va a rebajar a devolvérselo a los corrales. Los hombres de negro se hecho traslúcidos. Y el ejecutivo valenciano no está en condiciones de ese exigir rigor en ese campo.