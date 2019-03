'CUÉNTAME' COMO ASIGNATURA

La Universidad de Granada ha convertido en asignatura 'Juego de Tronos'. Al parecer el profesor quiere atraer la atención de sus alumnos y ha planteado el temario en relación al argumento de esta serie. Por otro lado quiere resaltar la importancia que ha tenido esta ficción, en cuanto a su contenido, su realización y su impacto mediático. Y no seré yo, que escribo sobre ella cada vez que puedo, el que le lleve la contraria. Tirando por lo patrio, sin embargo, pienso que tendrá que llegar el día en que se le dedique también una asignatura en este país a 'Cuéntame'. Salvo las distancias al hacer esta comparación, no estoy loco, que no estoy comparando, sin desmerecer a ninguna, a Daenerys con Merche ni a Antonio Alcántara con Jon Snow, por mucho que ambos hayan resucitado varias veces (el uno de una muerte y el otro de sus continuos fracasos laborales).

Lo de 'Cuéntame' tiene mucho mérito. Nos puede gustar más o menos pero es innegable reconocerle los méritos, que son unos cuantos. Por un lado el de la pervivencia. Acaba de estrenar su 20 temporada y sigue contando con un público fiel. Es verdad que el dato ha sido más flojo que el de años anteriores, pero seguramente vaya mejorando según pasen las semanas. En cualquier caso es muy superior a la mayoría de ofertas de la tele pública. Conscientes de ello ya la han renovado para una nueva tanda de capítulos.

Por encima de las cifras de audiencia me sorprende lo bien que cuenta los acontecimientos y la capacidad para mantener el tono costumbrista. No es algo sencillo. Lo habitual es perder el norte. O aburrirse. O sobrepasarse. Uno puede estar meses sin ver 'Cuéntame' que cuando vuelve se encuentra con el mismo producto y funciona igual. El protagonista de la serie se fue la temporada pasada. Pues bien, la longeva producción de TVE nos ha demostrado que es capaz de sobrevivir a Carlitos y lo ha hecho montando una entrega en la que colma de herramientas y de atenciones a la que va a ser la sucesora, su hermana María. Pese a todo Carlitos no se ha ido del todo. El capítulo se cierra recuperando la voz del personaje de adulto -la de Carlos Hipólito- como narrador principal. 'Cuéntame' lo cambia todo para seguir siendo la misma.