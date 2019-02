LA CUENTA DEL VAR

Ayer estuvo Lopez Nieto por Valencia. Justificando el VAR. Vamos, lo que se puede esperar de un ex árbitro de Primera. De lo que no habló fue del supuesto corporativismo arbitral. Ese, según el cual, un árbitro de VAR no va a contradecir al del césped en un partido -salvo acción flagrante- porque la semana siguiente el del VAR estará en el césped y el del césped en el VAR. 'Yo te tapo y tu me tapas' sería la teoría. Sinceramente, escucho estas cosas y me sale una sonrisa. Si tienen la oportunidad, pregunten en privado a árbitros de ese colectivo y verán los que le cuentan. Yo les hablo lo que a mí me dicen. En España hay 20 plazas para Primera. Solo veinte de los miles de aspirantes. Y bajan dos. Un auténtico Gran Hermano del pito. Y, como en todo colectivo con ascensos y descensos, hay bofetadas por no perder el puesto. Y si baja el de al lado no bajo yo. ¿A que les parece lo normal? Pues ahora añadan que, si un árbitro de VAR falla por no corregir a un árbitro de campo, el lunes por la mañana Velasco Carballo se sienta tranquilamente a analizar cada partido y va tomando nota. Y si un árbitro de VAR falla por no corregir, mini punto. Y si vuelve a fallar, punto. Y al terminar la liga, al hoyo. Y si el del VAR rectifica acertadamente al de campo, mini punto para uno y mini golpe para el otro. Y así cada partido. No se equivoquen. En el colectivo arbitral son corporativistas contra el exterior porque entienden que se critica sin tener ni idea. Pero entre ellos corporativismos cero. Matan por mantener la silla. El VAR tiene mucho que mejorar en cuanto a criterio, aplicación e información pública pero no enfoquen por ahí los tiros. Y si quitamos el VAR de la ecuación de la liga -que al Valencia a veces le da y otras le quita- cada vez tengo más claro que alcanzará la cuarta plaza. Hace ya semanas que vengo observando a Sevilla y Valencia. Claramente los de Marcelino van a más, juegan mejor y ofrecen sensaciones de victoria en cada partido mientras que el Sevilla es justo lo contrario: se ha quedado sin gasolina, las rotaciones con las que intenta paliarlo Machín no le alcanzan para sumar y sigue en la misma competición europea que el Valencia pero de momento con mucho más desgaste. La temporada del centenario está a 90 minutos de la final de Copa (y quizá de la nueva Supercopa), a partido y medio de la cuarta plaza en Liga y casi en octavos de la UEL. La cosa pinta bien.

P. D. Si se me permite el comentario sin ánimo crítico, Marcelino debería dejar de utilizar, dentro de su argumentario, que si el césped está mejor o peor, que si el campo está helado o hirviendo y si se juega a las 4 o a las 8. No sirve para nada, son partes del juego. Decir lo que uno piensa es compatible con pensar lo que uno dice y tener razones no siempre justifica un comentario.