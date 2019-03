A CUBIERTO, QUE VIENEN LOS NUESTROS

En una de las numerosas sesiones que convocan la opinión de 'expertos' respecto a la crisis citrícola, para tratar de despejar algo el horizonte sobre las causas y eventuales salidas, llega un director de cooperativa naranjera y proclama: «Incluso en un año tan malo como éste, se puede ganar algo con la naranja; una arroba cuesta un euro de producir, por tanto, si se vende a euro no se pierde, y lo que supere el euro son ganancias». ¿En qué estaría pensando?

Nadie chistó. Nadie pareció inquietarse por tan falsa y tendenciosa conclusión. Ningún asistente hizo ademán de responder; ni una mínima desaprobación. ¿Es que no llegaron a enterarse?

Nunca hemos entendido que se pueda proclamar que una naranja cuesta tanto de producir. Ni mucho ni poco. Eso está más que claro para una actividad industrial: cada tornillo que se fabrica cuesta tanto. Pero en el campo no vale. Puede haber aproximaciones, pero lo más ajustado sería hablar de costes por unidad de superficie, no por kilo, y aún así hay diferencias. La producción varía, incluso puede variar mucho, y también los gastos necesarios para cultivar bien una hanegada, o una hectárea, pero aquí puede haber más aproximación.

De manera que una hanegada de plantones, que aún no produce nada, puede tener costes muy parecidos a los de una hanegada en pleno rendimiento, a veces incluso más. ¿Cómo podemos comparar el coste por kilo o por arroba (12,78 kilos)? Y en un campo adulto también puede variar mucho la cosecha de unos años a otros, y los costes entre unos casos y otros.

Para poder decir que una arroba cuesta un euro de producir (13 céntimos por kilo) habría que hablar de fincas con gastos corrientes contenidos en unos 400 euros por hanegada, con agua casi gratis, pocos problemas y todos los árboles en pleno apogeo, y al mismo tiempo conseguir producciones récord. De las que llegan un año cada diez, cuando un huerto alcanza un 'estado de gracia' superior, que raramente puede mantenerse. Es decir, del orden de 400 arrobas o más por hanegada, algo extraordinario. Entonces puede hablarse del euro citado como media, pero matizando que esa rara coincidencia no se da ni en el 0,1% y que además no se tienen en cuenta más que los gastos corrientes del cultivo, no los fijos de la explotación, amortizaciones, impuestos y hasta el trabajo del propio agricultor. El cálculo facilón del director de cooperativa no tenía en cuenta lo mucho que hay que gastar de partida, sin obtener ninguna arroba durante años, y lo pronto que decae una plantación para volver a empezar. Cualquier citricultor puede tener un huerto bueno, otro a medias, otro bajando y uno empezando a subir. ¿Cuál es la media de coste por kilo o arroba? En ocasiones cabe recordar aquel dicho popular: 'cuerpo a tierra, que vienen los nuestros'.