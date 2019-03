Según me comentó un experto en la materia, un tipo algo tieso tanto en el porte que gastaba como en la escasa calderilla que reptaba por sus bolsillos sin posibilidad de reproducirse, los miembros de las realezas nunca comían en las saraos que honraban con su presencia porque una foto con la boca abierta, efectuando escorzo de tiburón antes de propinar dentellada a la foca, les vulgarizaba el careto y les destrozaba la imagen.

Tampoco me he fijado en si las testas coronadas practican esa suerte de ascetismo elegante o de ayuno forzado frente a las lustrosas bandejas de canapés que desfilan bajo sus regias napias, pero, en efecto, debe de ser horroroso saber que durante los actos te persiguen los objetivos de las cámaras. Ni siquiera pueden prospectar el interior del tímpano buscando una bolsa de petróleo o una torunda de cera en un despiste que les condenaría a la cuchufleta por parte de la opinión pública. Los plebeyos, desde luego, no sufrimos esos problemas. En cualquier caso, a lo mejor, el artista que expone un ninot fallero de un Felipe VI hierático de cuatro metros, además de buscar el estrépito de la provocación trataba de reflejar la rigidez que acompaña a las monarquías en sus labores cotidianas cuando alternan con el público. La majestad que mana del cargo se asocia a ese tono como de autómata que se detecta a la perfección cuando saludan mediante mecánico giro de la mano, un poco a lo parabrisas del coche, plis-plas, plis-plas. Pero, más allá del posible escándalo algo tonto pues un creador puede permitirse sus licencias, sus faltadas, lo que en verdad me aturulla es el precio de la obra. 200.000 pavos, amén de la obligación contractual de socarrar el ninot un tiempo después. Mientras tanto, el margen de beneficio de nuestros artistas falleros es una birria. No hay derecho.