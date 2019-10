Cuatro kilos de inseguridad

A mí esto de que en el pufo de la EMT, con cuatro millones de euros volando mondos y lirondos de España a China en un periquete, sólo hay una culpable, la defenestrada jefa de administración que en ocho transferencias envió la pasta a Hong Kong después de recibir un chapucero correo electrónico remitido desde las Islas Palaos, hablar por teléfono con un falsísimo asesor de Grezzi (con distorsionador de voz y todo, que no falte de 'na'), que el cacareado sistema de doble verificación de pagos que iba a acabar con los desmanes en pagos de otros tiempos, termine aniquilado por un grupo de bucaneros informáticos, a mí que en todo este berenjenal sólo se señale a la funcionaria de turno, con todo el respeto, que quieren que les diga: me suena como cuando los que antes mandaban sostenían que toda la culpa del caso del accidente del metro (lo digo con todas las cautelas, porque el caso está aún 'sub iudice) era del conductor y de su exceso de velocidad. Y ahí está el juicio pendiente en la Audiencia, con ocho exdirectivos de FGV sentados en el banquillo de los acusados y una sentencia por decidir. Salvando las distancias, porque aquello fue un drama con 43 víctimas mortales y mucho que mejorar, hay paralelismos. Los que ahora mismo culpan a una sola persona en el caso de la EMT, eran los mismos que hablaban de un rosario de negligencias en la tragedia del metro. Y viceversa con los que ahora no mandan, que las varas, o no tenerlas, acaban variando muchos prismas y responsabilidades. Pero que una empresa pública no sea capaz de detectar durante 17 días (diecisiete) que se le está escapando dinero como el que tiene un agujero en el bolsillo, es un garrafal fallo del sistema. En Noruega, Suecia o cualquier país con algo de dignidad o cordura, por este caso ya habría dimitido más de uno. ¿Aquí? Viva la poltrona.