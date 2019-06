Cuarteles Tienda de campaña El éxito de Compromís puede haber estado en su habilidad para dar animación a los barrios, la escala de su identidad FRANCISCO PÉREZ PUCHE Domingo, 2 junio 2019, 11:18

Cada ciudad está dividida en cuatro partes iguales o barrios. En el centro de cada barrio hay una plaza del mercado con toda clase de productos». Hace 500 años, Tomás Moro imaginó una ciudad ideal, 'Utopía', donde yo busco ahora algunos guiños del comportamiento de Compromís en estos últimos cuatro años, en busca de las mejores explicaciones para un triunfo electoral que parece que no todos deseaban.

En esos barrios de la ciudad imaginada por el santo que Enrique VIII mandó decapitar, había puntos donde se llevaban «los frutos del trabajo de cada familia» y cada «padre o cabeza de familia va a buscar todo lo que él y los suyos necesitan, y se lo lleva sin dinero, sin intercambio, sin fianza, prenda ni garantía». Es una Arcadia feliz, un reino de paz y armonía social que ha venido a nutrir el ideario de una cooperativa de intereses políticos, Compromis, en la que se amalgaman ideales católicos y pensamiento ecologista, viejos perfumes marxistas y nacionalismo de rancio abolengo catalán, moderna economía circular y viejas recetas de falansterio.

Sin embargo, Compromis no parece nacida para las grandes ciudades, no se acomoda a la vida de la gran metrópoli; no nació para colectivos superiores a las diez o quince mil personas. Creada para aforos pequeños o medianos, la coalición se mueve bien en pueblos donde todos se conocen; donde las familias saben del pie que cojea cada vecino desde el carlismo y el estraperlo. Es ahí cuando aparece el gran acierto de Compromis, que no es otro, a mi juicio, que olvidarse de la ciudad en su conjunto para actuar separadamente y selectivamente en sus barrios y distritos.

Es así como, a lo largo de la legislatura, año tras año, hemos visto contundentes actuaciones 'de carril-bici castigo' en esos barrios del centro de Valencia donde era sabida -e incluso intensamente deseada- la desafección al partido. Mientras, con toda discreción, un fin de semana tras otro, la acción municipal se proyectaba sobre barrios y distritos que el vecino convencional no sabe dónde encontrar.

Ha sido de manual. Mientras la Valencia 'convencional' andaba con las Fallas o el Corpus, con la Maratón o la Feria de Julio, el goteo de primavera y verano era contundente en barrios, distritos y pedanías. Cine e inflables, animación y gimnasia, teatro, verbenas, mercadillos y bailes de salón. Los barrios cuyo nombre empieza por 'Beni' tenían premio seguro. Y en cuanto se descuidaban, se les daba un tratamiento a la medida, un cierto grado de autonomismo e identidad, una pizca de rebeldía soberanista contra la ciudad central, todo adobado en autoconsumo, bicis y huertos urbanos.

La Valencia del siglo XVIII ya estuvo dividida en 'quartos' o 'cuarteles'. Tratado como un pequeño pueblo, cada barrio, siente ahora que es individual y privilegiado, diferente al resto de la ciudad. Es la escala adecuada para tejer una trama de confianzas, amistades y complicidades; el caldo de cultivo de un triunfo electoral.