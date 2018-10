Cuarenta años de divulgación científica

En 1976 regresé a hacerme cargo del Instituto de Investigaciones Citológicas, entonces un centro puntero en el diagnóstico de enfermedades como el Síndrome de Down. Mi misión, con ayuda de investigadores como Chelo Guerri y Vicente Rubio, era transformarlo en un centro de investigación científica de nivel.

España deseaba abrirse al mundo y escuchar a los científicos que estaban fuera. Por ello, con ayuda de empresarios como Vicente Iborra, los hermanos Lladró, los Sáez-Merino, Silvino Navarro, Fidel García-Guzmán y Ramón Rodrigo, o la familia Monzonís-Marín, construimos la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados. Con el tiempo, pasamos de la pequeña habitación que nos había cedido el Ayuntamiento de Valencia en una de las torres del Palacio de la Exposición, a nuestra sede actual en Pintor López 7, una cesión de Vicente Muñoz-Pomer.

Conseguimos que grandes científicos se alojaran en la Fundación, dada la ausencia de hoteles en la ciudad (y de presupuesto por nuestra parte). Fue crucial que la gente se interesara por asistir a nuestras conferencias. La ciencia representaba, porque lo es, un soplo de libertad y reflexión ajena al pensamiento impuesto. Funcionó porque todos pusimos ilusión y empeño.

Luego se incorporaron los Roig, los Quesada y la familia Guillén-Carrau, quienes nos aportaron sus conocimientos.

En esta Fundación han impartido conferencias los Premio Rey Jaime I Ángel Carracedo, Margarita Salas, Gabriella Morreale, José Mª Segovia, Eduardo Primo Yúfera, Mercedes Ruiz Moreno, José Luis Rubio, Carlos López Otín, Ginés Morata, Avelino Corma, Enrique Cerdá, José Baldasano o García Novo...; los Premio Nobel Aaron Klug, Derek Barton, Jean Dausset, Jean Marie Lehn, François Jacob o Arthur Kornberg, y, por supuesto, D. Severo Ochoa, mi maestro. También científicos como Bertranpetit, Estivill, García Verdugo, Álex Mira, Javier Tamames (sobrino de Ramón Tamames) o Manuel Serrano Marugán.

Ello ha sido posible gracias al Consejo Asesor, cuyo secretario fue Enrique Hernández veinte años. En él entraron unos muy jóvenes Mª Dolores Miñana, Guillermo Sáez Tormo o Federico Pallardó Calatayud, a los que deseo mostrar públicamente mi agradecimiento. En los últimos años incorporamos a José de Andrés y José María Ibáñez, responsables de los ciclos del 'dolor' y 'arquitectura cósmica', y a tantos otros profesionales.

Todos son personas generosas: Jaime Peris, Catedrático de Derecho Penal; Ángel Carracedo quien asistió a dar una conferencia con la pierna inmovilizada porque había sido atropellado días antes; o Carlos López Otín, de esas personas extraordinarias que te interesan por la ciencia por su pasión al explicarla; Jaime Lamo 'olvidó' una vez el cheque con sus honorarios en una mesilla de la Fundación; Mateo Valero, hizo un enorme esfuerzo para asistir desde Japón a una de nuestras conferencias; el Dr. Corma fue increíblemente paciente con un anciano que asistió a su charla. Aún me conmueve el cariño con el que le respondió a las preguntas.

En 1982 Su Majestad Juan Carlos I aceptó la invitación a ser Patrono de Honor de la Fundación. Eso fue una invitación de nuestro patronato en reconocimiento a su papel en el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, que evitó el regreso a otro régimen político y favoreció que la Comunitat Valenciana se transformara en una autonomía.

En los años de crisis la sociedad civil ha apoyado nuestra divulgación científica: los patronos siguen respaldando nuestras iniciativas como lo hicieron sus predecesores. Al interés de José Lladró por mejorar el nivel cultural; se añadió años después el de Francisco Murcia y su esposa Margarita, que impulsaron nuestra Fundación. Vicente Boluda, también apoya nuestra tarea y me consta ha hecho prevalecer mi opinión frente a otras, lo que le agradezco. Como agradezco a Rafael Aznar que, junto a Carlos Belmonte, Jaime Lamo de Espinosa y muchos queridos científicos, convenciesen a Cristina Garmendia, de que me diera la única Medalla al Mérito en la Investigación y en la Educación Universitaria concedida. Claro que eso fue en 2010, cuando creían que me moría. Ignoraban que tenía de médicos a Rafael Carmena, José Miguel Láinez, Javier Chorro, Emilio Servera o José Balaguer, que, junto a Ana Lluch, y otros médicos del sistema de salud español, se encuentran en la élite mundial.

Las mujeres han forjado la Fundación: Pura Ayo la gestionó más de 25 años y Concha Albalat fue su directora hasta 2003. En el Patronato destacan Regina Revilla, Concepción Gastaldo, Ana Mª Royo, Anabel Morillo, Vanessa Roig y Concha Martínez Cano, y, por supuesto, Marisa Marín, con quien comparto el interés por la docencia y, desgraciadamente, el dolor de la pérdida de nuestros cónyuges. Mención especial merecen la Reina Dª Sofía, que inauguró el Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia en 1996 y la Reina Dª Letizia, quien asistió en 2012 a un curso sobre Enfermedades Raras. Ambas han demostrado una gran sensibilidad por la ciencia y la acogida social de grupos desfavorecidos.

Somos una Fundación sin ánimo de lucro y espero que los jóvenes que llenan nuestra sala contribuyan a que la ciencia llegue a todos. Queremos que encuentren los nuevos fuegos que nos iluminen frente a la adversidad. Porque para resolver problemas hay que identificarlos y todas las mentes jóvenes pueden aportar soluciones innovadoras. Por eso, a pesar de que algunos se empeñan en resaltar mi deterioro, sigo luchando por mantener mi ilusión y transmitirla a quienes me rodean, en especial esos estudiantes con nuevas ideas y deseos de cambiar el mundo. Por ellos divulgamos ciencia y organizamos cursos.