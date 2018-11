Estamos en la semana de la irónica 'no crisis'. La no crisis tras empatar otra vez en Liga, la no crisis de ganar con el gancho a un equipo de 2ªB que jugaba con diez. Así se empeñó Alemany en defenderlo ayer y Marcelino desde el duelo ante el Leganés. Creo que la palabra crisis tiene un significado diferente en el fútbol. Crisis es que un equipo pierda casi siempre, crisis es que tu portero sea la estrella cada partido y crisis es que a todo eso le acompañe un vestuario que está a tortas. Crisis fue la época de Soler y Koeman, crisis fue la etapa de Ayestarán y crisis fue la dupla Neville-Layhoon reeditando en el Valencia al Dúo Sacapuntas del 1,2,3. Que le pregunten al bombero Voro lo que es una crisis, que todas aquellas situaciones las salvó cual Steve McQueen en 'El coloso en llamas'. Lo de Alemany y Marcelino tiene mala pinta pero no pasa de una mala situación, con mucho que mejorar, pero muchas con cosas a las que agarrarse. No es propio de una crisis que un equipo defienda muy bien y encaje poco o nada. No está en crisis un equipo que resulta ser el que menos partidos ha perdido junto al líder. Así que remo en contra de obra y discrepo de que el Valencia sea hoy una ruina total, con una crisis galopante o al borde del apocalipsis futbolístico. Crisis no, pero amplia preocupación sí. Hay que reconocer el lado oscuro para buscar la luz y hay dos cosas que sí son propias de una crisis; los números tras 10 jornadas y los goles a favor. Once puntos de treinta es vergonzoso para este club, con esta elogiada plantilla y este venerado entrenador. Quien no lo vea es un necio. De Parejo en adelante el Valencia genera poco fútbol y escasas oportunidades. Que no se escondan Alemany y Marcelino tras la falta de eficacia, porque en Bilbao el portero contrario apareció las mismas veces que Cuéllar, del Leganés; una. Cuando lleguen diez y fallen nueve hablaremos de eficacia. Como llegan dos y las fallan -proporción bastante razonable- el problema está en el número de veces que llegas a portería y no las que fallas. Creación y no eficacia. Batshuayi juega para él, Rodrigo está desesperado por eso y por su propio rendimiento, Gameiro es un fantasma de lo que se esperaba y Parejo... Parejo lo de siempre; el chico está mal, y aunque Alemany diga misa, hoy no tiene sustituto. Y, con todo respeto, Wass -que es un fantasma del jugador del Celta- colocó de lateral en La Romareda más centros que Piccini en seis jornadas. Porque centrar y colgar balones son dos cosas muy distintas. He nombrado a cuatro fichajes de rendimiento similar -y bajo- tras diez jornadas. Es justo y objetivo hacer un primer balance de planificación/resultados. Y, de momento, el tándem Marcelino-Longoria no pueden presumir de rendimiento de sus incorporaciones. P.D: No se marcha aquel al que recordamos. Mi querido Paco Rius no se ha ido porque nunca le olvidaré. La vida me regaló conocerle y eso se queda para siempre.