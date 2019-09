El primer problema -ya anticipo que son varios- que tengo con 'Criminal' es su escenario principal, esa comisaría fría e hipermoderna que parece más un decorado que un lugar propio de una investigación policial. No resulta creíble ni para una trama inglesa, ni francesa ni mucho menos española. Aquí, lo digo con conocimiento de causa, las comisarías no son así. Lo que surgió como una buena idea de Netflix no ha conseguido sus principales objetivos y el resultado es fallido. La plataforma ideó una serie que se desarrolla en salas de interrogatorio de Reino Unido, España, Francia y Alemania (tres episodios por cada país). No existen más localizaciones y todos los focos están puestos en la conversación entre los investigadores y los sospechosos, uno por capítulo.

En el caso patrio los tres personajes que se someten al careo son los siempre notables Carmen Machi, Inma Cuesta y Eduard Fernández, que defienden unos papeles que sin embargo no cuentan con el suficiente interés como para soportar toda una trama. Y podemos deleitarnos con sus interpretaciones, incluso perdonarles que pequen en algún momento de histriónicos, pero la sensación final que se apodera tras cada entrega es la de decepción. Me ha sucedido con cada uno. En todas esperaba un giro o una sorpresa que mereciesen la pena, que hiciesen distinta de verdad a esta producción. Pero nunca llegaron. Y eso que han sido escritos por guionistas con criterio como Alejandro Hernández y Manuel Martín Cuenca.

Ni siquiera el buen hacer de Manuel Barroso (que está detrás de series recientes como 'El día de mañana) se deja ver en 'Criminal'. Parece que ha realizado una labor correcta, sin más, en la que no quede huella de ninguna decisión autoral. A Netflix hay que alabarle las ganas de innovar o la elección del cineasta como director, que no desentona con los escogidos para las versiones de otros países, como George Kay, uno de los guionistas de 'Killing Eve', y Jim Field Smithel, responsable de 'The Wrong Mans', que se ocuparon de los capítulos ambientados en el Reino Unido, o Frederic Mermoud quien dirige los episodios que transcurren en Francia.