Hay padres capaces de chafar cabezas ajenas, incluso por muy de niños que sean, para que medren sus propios cachorros. Monstruos criando monstruos. He sido testigo de ello. En una escuela deportiva, donde más debería primar el espíritu de equipo, de compañerismo, de trabajo conjunto y de arrimar el codo para suplir las carencias del de al lado. En ese escenario hay padres capaces de decir en un equipo con qué niños (con 10 años aún por cumplir) tiene que jugar su hijo y con cuáles no, con cuáles tiene que formar un 'dream team' destinado a dorar la píldora de su vacío orgullo paterno y qué chavales tienen que irse a un equipo inferior. Y escuelas deportivas capaces de seguir los caprichos de esos infames progenitores, pisoteando el deporte, a los demás niños y a los padres que sólo quieren que sus hijos rían, se superen, suden y crezcan sanos. Deporte, al fin y al cabo. Estas hienas capaces de devorar ilusiones ajenas son patanes convencidos de que sus retoños son una reedición de Messi o Ronaldo. O una réplica de los hermanos Gasol, porque esta fiebre de estrellitas no es patrimonio exclusivo del fútbol. Cualquier deporte sirve para que los padres tapen con sus hijos sus propias frustraciones. O para que paguen su infelicidad a cabezazos con un entrenador, como el animal detenido en Meliana. Pobres. Son como los prisioneros de la caverna de Platón, inútiles a la hora de ver la mentira en la que viven. Enseñando a sus hijos la receta perfecta para ser infelices en el futuro. No estar nunca contentos con lo que uno tiene. Mirar siempre al de al lado para ser, tener y pavonearse más que él. Alguno seguro que acaba despuntando en algo. No les quedará otra con semejante cenutrio de tutor... Serán castillos de cimientos ruinosos y vacíos por dentro. Tan dañinos como el ego de Cristiano Ronaldo. Pobres niños con esos padres.