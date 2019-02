Crevillent... al cor

Elig i Oriola són veïnes que la tapen, no obstant és la ciutat de Crevillent un eixemple social i econòmic que relluïx en llum pròpia i sobretot en sensibilitat artística i corporativisme. Per tal de fer justícia a tot lo que ha procurat i guarda, encara li sobreïx allò que yo els dic als seus fills: «lo millor sou els crevillentins», i no és per llavar-los la cara. El fet d'haver acollit i propiciat l'esplet postrer de 'Marianet', com els Benlliure nomenaven al fill menut, aquell que triumfà en Roma, París, etc., considerant-lo com millor escultor del sigle passat, pot gojar-se hui en el major museu d'este valencià, en més de trescentes obres. Mostren son procés creatiu i evolutiu: moles d'algeps, esbossos i obra acabada en huit passos processionals, encàrrec de la família Magro; com la galeria de busts, espècie de retratos en tres dimensions que representen personages i moviment, està en l'esplèndit museu municipal. Girant el cantó un atre museu, el de la Semana Santa, reconeguda d'interés internacional, en tot lo que l'aparella i processona: un quall expressiu i sentit del que mai pots fer cabal mentres no ho contemples. En esta idea anàrem els Majors dels Agents Comercials el passat dia 12 i encara estan en la boca oberta. És que també els parlí de Al Zafra, àrap crevillentí patrici de la medicina.

Havent dinat l'arròs i pota típic, la regidora de Cultura nos oferí visitar l'ajardinada 'casa museu Parc Nou', que fon del Dr. Más Magro, eminent investigador de malalties infeccioses, candidat al Nobel en 1953. Guarda el mobiliari, laboratori, biblioteca, despaig, etc. I també aprofita per a mostrar arqueologia. Poble, de les estores d'espart, als tapissos decoratius, té un lema acollidor, «siempre a sus pies». Llum, de la Cooperativa i en el cor veu de poesia feta polifonia.