Conociendo a la gente que se presenta no se puede votar. Conociendo a la gente no se puede leer o ir al cine. Menos mal que si un escritor me gusta me da igual si es asesino de niñas con trenzas o con pecas. Tampoco hace falta que Carmen Maura diga en el documental que le ha hecho Méndez Leite que Pilar Miró era simpática pero no se le notaba. La alegría de la huerta. Lo peor es si tienes que trabajar con la persona odiosa. Ennio Morricone ha puesto verde a Quentin Tarantino, con el que sí ha trabajado. Tampoco es que Tarantino nos pareciera mono como Danny Kaye. En el 'Playboy' alemán, aparte de decir que no es un buen director, que se dedica a robar de los demás y mezclarlo, asegura que es un cretino. Volviendo a Carmen Maura, lo de un señor muy importante que ha trabajado con la actriz (no es Almodóvar). Despues de acabar una película con ella, sentenció: «Yo no le deseo ningún mal a Carmen Maura. Sólo le deseo la muerte».