Crear problemas

Alos políticos les pagamos para que encuentren soluciones y no para que generen problemas. Pero el actual Gobierno ha iniciado una carrera alocada y peligrosa para crear incertidumbre allí donde no la había. Eso sí, adornada con un barniz de demagogia y trufada de los tics populistas de siempre. En esta legislatura quieren cargarse el diésel, poner firme a la banca, subir los impuestos a las empresas, desenterrar a Franco y desmantelar el sistema educativo. Muchas de las medidas no saldrán a la luz, o si llegan apenas tendrán efectos antes de las elecciones, pero marcan el terreno, que ahí está Podemos amenazando ya con calentar las calles y dar comienzo a la subasta electoral en la izquierda política. De paso, Pedro Sánchez piensa que va a convertir a los independentistas catalanes en fieles autonomistas gastando miles y miles de millones de euros en privilegios y prebendas cuando, al contrario, alimentará aún más el golpe separatista.

Rajoy ha dejado a la derecha española para el arrastre, solo hay que ver las esperpénticas primarias del PP, porque en cualquier país que tenga un mínimo de pulso político se produciría una reacción contundente ante la orientación suicida que ha tomado el Ejecutivo. El Gobierno por supuesto tiene mucho talante, pero si sigue así no va a solucionar ni un solo problema y algunos otros los engordará para el futuro cuando ya no estén al mando del país. Porque esta legislatura, no nos engañemos, es un ensayo, una provisionalidad absoluta, y puede que las ocurrencias y los disparates se acumulen. En un país que tenía el piloto económico puesto y crecía más del 3% se amenaza a las empresas, a la banca y al sector del automóvil. Justo cuando sube el petróleo y Trump inicia la guerra comercial. Pues eso, si nos empeñamos, en unos añitos tenemos una nueva recesión.