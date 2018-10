COSTE Y BENEFICIO

La culpa de esta columna es de este periódico. Un día me dijeron: a la sección de Economía, y allí me enseñaron algunas cosillas de numeritos que no hay manera de que me abandonen. De tal modo que le aplico la relación coste/beneficio a cualquier cosa. A los asuntos macroeconómicos, pero también a los personales. El capitalismo es muy invasivo, ¿saben?

Y también se lo aplico a la política.

Llevo unos días oyendo que, si las encuestas atinan, Puig podría tener dos posibles parejas de baile a partir de 2019. Según los sondeos, le daría para formar Consell con los de ahora (Compromís y Podemos) o con Ciudadanos. A partir de ahí se disparan las teorías, quizá alimentadas por los que quieren tocar Gobierno, o quizá por los socialistas que buscan guardarse un as en la manga para cuando sienten sus culos junto a los culos de otros botánicos con el fin de negociar un próximo Consell.

Los beneficios para el PSPV de continuar con sus actuales socios radicarían en darle continuidad a lo hecho hasta ahora. Coherencia discursiva y de acción política. No obstante, la convivencia desgasta mucho, y la convivencia política aún más. Los años al frente del Consell hay que contarlos como los de los perros. Cada uno que pasa son como siete de una persona normal, si damos por sentado que hay personas normales (¿qué es ser normal?) y que sus años pasan rápido, porque a veces parece que no se van a acabar nunca. Por eso, quizá PSPV y Compromís lleguen a 2019 hasta el gorro unos de otros. De hecho, ya lo están. Desconfían. Se tildan de vagos unos a otros. En el caso de los socialistas, cuando se les calienta la boca se lamentan de que sus compis no tengan ni repajolera idea de gestionar. Si se calientan los nacionalista, emerge su desconfianza hacia un PSPV que consideran desclasado, desideologizado y cobardón a la hora de actuar en el Consell.

La cuestión es si el coste (el hartazgo) merece la pena en relación al beneficio (desarrollar las políticas puestas ya en marcha). Si no es así, los socialistas tendrían la opción de buscarse un amante bandido (en plan Miguel Bosé, no en plan robar el dinero público), que sería, en este caso, Ciudadanos. Del tándem Puig-Oltra pasaríamos al de Puig-Cantó. Eso sí sería un 'Consell del cambio', vaya. Los naranjas son más indefinidos ideológicamente que Compromís, lo que permitiría al PSPV aplicar unas políticas más centradas, además de que contaría con los indiscutibles altos cargos de mayor experiencia, en comparación con los de Cs. Habrá que ver si el coste (cambiar de rumbo las políticas) compensa el beneficio (liberarse de un Compromís 'pesaete' y que, además, hace cábalas para sumar sus fuerzas a las de Podemos en un próximo Ejecutivo) le vale la pena al PSPV. Me da que no.