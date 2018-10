Cosecha de tempestades

A nadie puede extrañar lo que está ocurriendo en Barcelona ni lo que puede venir, que seguramente será mucho peor de lo que hemos visto hasta ahora. No es más que el resultado de un adoctrinamiento en las aulas que empieza en la más tierna infancia y acaba en las universidades, donde el pensamiento no ya crítico sino diferente al establecido está proscrito de los departamentos. En los colegios e institutos, primero se empezó por obviar todo lo español, para con el tiempo pasar a considerarlo directamente el enemigo («Espanya ens roba») dentro de una medida estrategia de crear un relato («Son una nació») según el cual Cataluña es una realidad nacional con más de mil años de antigüedad que se ha visto oprimida por el Estado español. La leal (y sectaria) colaboración de un cuerpo de profesores que, según las encuestas, es el estamento profesional más independentista de toda Cataluña era el elemento imprescindible para que esta concienzuda tarea de lavar el cerebro a una generación tras otra de jóvenes catalanes resultara efectiva. Profesores militantes y medios de comunicación entregados a la causa, con la TV3 como ariete contra la fortaleza española. Y todo ello con el concurso necesario de una izquierda irresponsable que por herencia de un antifranquismo más teórico que real (el dictador se murió en la cama) prefirió acentuar el catalanismo con tal de no parecer españolista, el gran pecado de los llamados progresistas. No hay que olvidar que los gobiernos tripartitos (comandados por el PSC) se esforzaron por competir con la CiU de Pujol y luego de Artur Mas en el proyecto de construcción nacional. El componente identitario ya estaba sólidamente armado, sólo faltaba añadirle un radicalismo que venía de la mano del fomento buenista pero suicida de movimientos y actitudes que han encontrado en parte de la clase política catalana no sólo la comprensión sino el apoyo más descarado. Jóvenes catalanes que sólo hablan catalán, sólo les interesa la realidad de su «país», que se sienten agredidos, ocupados, invadidos por España y que encima ven en la violencia un recurso legítimo contra el opresor. ¿A quién puede sorprender las imágenes de los CDR entrando por la fuerza en edificios oficiales, cortando autopistas o vías de tren, quemando retratos, arrojando al suelo banderas de España y de la Unión Europea? Cataluña es hoy el resultado de casi cuarenta años de construcción de un proyecto de nación para, a continuación, reclamar la constitución de un Estado propio. Por las buenas o por las malas, con urnas o sin ellas. No pongamos ahora cara de sorprendidos. Y sobre todo, no miremos hacia otro lado cuando fuerzas nacionalistas tratan en Valencia, en Baleares o en Navarra de copiar este modelo.