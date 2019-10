Cortinas de humo Arsénico por diversión Con la filtración ya se ha conseguido desviar la atención de Sánchez y sus malas encuestas a Marchena y la sentencia del 'procés' MARÍA JOSÉ POU Lunes, 14 octubre 2019, 10:24

Es verdad que en esta ocasión no había puente pero todos tendemos a hablar del 'puente de Octubre' aunque se trate solamente de un sábado festivo. Unos se iban a la playa; otros, a cerrar el chalet dando por terminado el verano y los que no, a poner lavadoras e iniciar el cambio de armario. Digo iniciar porque hubo un tiempo en el que este puente marcaba el momento de guardar camisetas y chanclas y sacar chaquetas y colchas un poco más gruesas. Ahora, con el cambio climático, el cambio de armario lo terminaremos en el puente de diciembre. Con suerte.

El caso es que la despedida de los compañeros de trabajo el viernes pasado era la de un fin de semana largo aunque no fuera para tanto. De esos en los que desconectar de lo laboral no genera inquietud alguna. Nada puede pasar. España entera está de fiesta, solo pendiente del paracaidista que tropezó con la farola haciendo que la piel de toro soltara un 'ay' unánime. Pero no. En tiempo de descuento, cuando ya los zapatos reposaban tranquilos muy lejos del sofá, salta la filtración de la sentencia del 'procés'. ¿Quién trabaja en horas tan intempestivas? Lo pienso cada vez que un jefe envía un email un domingo temprano. Debería estar prohibido. Pero, sobre todo, ¿quién se beneficia de soltar algo así en medio de la Fiesta Nacional? Si no hubiera sido por Luis Fernando Pozo y su descenso con la bandera, este fin de semana apenas habríamos hablado del 12 de octubre. Y lo que es peor, quienes entienden las libertades solo de una parte de la ciudadanía podían haberlo arruinado.

Introducir un factor de desestabilización como ese dato en fin de semana, sin posibilidad de respuesta de los interesados, con plazo abierto para confirmarlo y con tiempo para preparar la reacción solo puede explicarse como un globo sonda para ver cómo responde la ciudadanía; una alerta para dar tiempo a preparar protestas sin interferir en la actividad cotidiana o, lo más inquietante, como forma de presionar a los magistrados que deben tomar decisiones, firmar y notificar. ¿Había alguien que dudara y por eso se lanzó la información dándola casi por confirmada? Al no ser tan dura como podía haber sido ¿se prefería esto para apaciguar a quienes ya pensaban quemar palacios y banderas? ¿Se quería dejar sin salida a los magistrados y dar protagonismo al Ejecutivo? Después de conocer cómo se las gasta la vicepresidenta para bombardear o atizar con filtraciones cualquier negociación, da la sensación de que lo negociado en torno al 'procés' requería de esta artimaña. La cuestión es que, de momento, ya ha conseguido desviar la atención de Sánchez y sus malas encuestas a Marchena y las consecuencias de la sentencia. Incluso oculta Cuelgamuros, que ya es decir. Como maniobra de distracción no parece que vaya a evitar mirar por el rabillo del ojo hacia el Valle de los Caídos. Tantas cortinas de humo van a terminar por obviar incluso las elecciones.