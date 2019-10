Cortes por sobrecarga

Las cosas se rompen y las máquinas se averían. No hay nada eterno. Se fastidian los fusibles eléctricos, que para eso están, para que se fundan cuando toca y te quedas sin luz, pero evitando males mayores. Y al igual que les pasa a tus fusibles les puede ocurrir a los artilugios que controlan el fluido de la calle, del barrio, de todo el pueblo. Así que cuando llevas un buen rato sin luz, te asomas a preguntar al vecindario, para saber si es asunto solo tuyo o colectivo, te tranquilizas al menos porque hay muchos en igual situación y, al final, tras dar vueltas y vueltas en la espera, llamas a la compañía para saber qué ocurre y si será problema que vaya para rato. Entonces esperas que te digan, por ejemplo, que ha habido una rotura inesperada, un accidente en tal sitio, un transformador que ha petado, algo así de repentino e inevitable; que se entiende, porque las máquinas se estropean y los sistemas se quiebran por cualquier sitio un día u otro. Lo que no ves con tanto sentido es que la voz mecánicamente aleccionada que te atiende transmita la excusa de que el corte se debe a una sobrecarga en la red. ¿Cómo que una sobrecarga? A nivel doméstico nos quedamos sin suministro si enchufamos demasiadas cosas, porque todas suman más potencia de la contratada y el interruptor de la compañía corta la corriente, ya que no pagamos para tener tanto encendido a la vez. A continuación apagamos el horno, o la estufa si es el caso, o lo que sea, para acomodar la demanda por debajo de lo estipulado, y al rato de evitarse la sobrecarga vuelven a encenderse las luces, regresa la normalidad. Pero en la red deben ser raras las sobrecargas, porque todos pagamos por lo contratado, y hasta es imposible que todos lo encendamos todo al mismo tiempo. ¿O esto es como en la banca, que si todo el mundo fuera a sacar todo el dinero el mismo día no habría bastante papel?