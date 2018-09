Unas Cortes alérgicas a las auditorías

La Sindicatura de Cuentas se va a arrepentir del día en que se le ocurrió auditar la gestión de las Cortes Valencianas. En mala hora se atrevió a aconsejar a sus señorías -no se vayan a pensar que les levantó un acta ni nada por el estilo- que acreditasen, no ante un extraño como ella sino ante su propio órgano de gobierno, en qué se gastan los 3,5 millones que se reparten anualmente como buenos hermanos. No han parado de hacerle saber que donde las dan, las toman. Y no lo digo yo. Se desprende de la correspondencia interna del legislativo. La mesa solicitó a los letrados de la cámara un informe aclaratorio acerca de hasta dónde podían apretarle las clavijas al órgano que preside Vicent Cucarella. Y los abogados, contagiados por el 'animus' dejémoslo en 'oicandi' de sus señorías, poco menos que le contestaron que podían apretársela hasta que cantara en inglés. La modificación de la Ley de la Sindicatura, aprobada también casualmente el año pasado, no es que les faculta -aseguraban-, le conmina a someterla al mismo escrutinio que ella somete a las demás instancias estatutarias. Es tan palmario el deseo de escarmentar a la Sindicatura de Comptes que se desprende de este dictamen que, entre sus muchas recomendaciones, figura la de que se cerciore de que la documentación que le facilite se ajusta a «los principios contables que le son de aplicación y si se ha cumplido con la legalidad vigente en la gestión de fondos públicos». Un consejo que resultaría plausible si los destinatarios de estas sugerencias fueran un ejemplo de rectitud y justificaran documentalmente las gabelas que perciben. No siendo el caso, como no lo es, bastante suerte tendrán Cucarella y los suyos si no les recortan la asignación.

Auxilio de la Consejería de Trasparencia, desde luego, no pueden esperar ninguno. Su titular, Manuel Alcaraz, ni siquiera ha encontrado inadmisible esta adversa e impresentable reacción del legislativo al escrutinio. Antes al contrario, en pleno goteo de noticias relacionadas con la intolerancia de las mismísimas Cortes autonómicas a la nitidez se reafirmó en la inauguración de un congreso sobre trasparencia en que lo mejor que pueden hacer políticos e instituciones es «reinventar los mecanismos de autocontrol»; le faltó añadir: para que ningún metomentodo les complique la existencia, pero se sobreentendía. Y una ayudita de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción, menos, porque depende directamente de la cámara. Y si a la Sindicatura de Cuentas, con toda su autoridad, le van a mirar las ídem en rayos X para que sea la última vez que hurga en sus dobladillos, a la agencia impuesta por Podemos se la pueden cargar casi antes de nacer. Lo que uno no sabe es cómo en este contexto, y con su exconsejera de Sanidad en el disparadero, Ximo Puig tuvo el cuajo de presumir ante las Cortes, precisamente, de que había levantado la hipoteca reputacional de la Comunidad Valenciana.