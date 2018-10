El corredor del cemento El alcalde plantea una vía deportiva por el cauce nuevo pero su tarea es completar la del parque del Turia que hizo el PP FRANCISCO PÉREZ PUCHE Domingo, 28 octubre 2018, 11:17

Me estoy imaginando una 'ponentà' de un verano futuro: con el cajero de cemento del nuevo cauce del Turia recalentado por el sol, los 'runners' disfrutarían de unos terribles 40'5 grados y caerían desfallecidos sobre los taludes-sartén... Pronto habría cartas en los periódicos y mensajes en las redes; pronto habría una visita a la Alcaldía en demanda de urgentes soluciones humanitarias. Se plantarían árboles y se pondrían toldos; nacerían áreas de descanso y fuentes para el refresco de corredores.

Así empezaría ese proceso de acumulación de trastos y más trastos que comporta la 'civilización': una zona de estiramiento y una estación de telefonía; retretes y bancos, luces y carteles... Y accesos, naturalmente: accesos adaptados, en las dos orillas, cada doscientos metros. En dos años, no más, el nuevo cauce del Turia sería una imitación del viejo; una especie de calle de don Juan de Austria donde cabe todo, hasta manteros, pero en la que ya no se ve la esencia para la que fue creada: un simple bosque, sin nada más, en el caso del viejo cauce y un elemental aliviadero de aguas, sin cuentos chinos, en el caso del nuevo.

La idea, esa ideota del alcalde de ligar el Parque Central con el Saler a través de un corredor verde, sigue siendo polémica. Su defecto es que ha incurrido en el error de imaginarla en el viejo cauce copiando el ejemplo barcelonés del río Besós, ya que no creo que se haya inspirado en el Manzanares. No pasa nada por urbanizar un álveo cualquiera, incluso se pueden poner banquitos en el aliviadero del pantano de Loriguilla; el problema es que cuando hay riada, la gente se ahoga. Pero no es grave: un temporal flojito, como el de la semana pasada, se da cada ocho o diez años, y una inundación gorda, como la de 1957, más o menos cada quinientos años... Son pocos muertos por siglo.

Con todo, aunque no se le ha dado tiempo para explicarse, Ribó debería haber comparecido con planos, proyectos, presupuestos y, a ser posible, un convenio firmado con la Confederación Hidrográfica del Júcar. Pero, si no estoy equivocado, un corredor, un ciclista, puede ir desde El Perelló hasta la ciudad sin problemas porque el punto difícil, el paso del Turia, lo resuelve una pasarela trazada en paralelo al puente de la Carrera del Mar. Se puede caminar desde Saler-Pinedo hasta La Punta-Nazaret y desde allí se puede enlazar con el parque del Turia... Aunque es el Ayuntamiento de Valencia, y no el de Barcelona, el que tiene que terminar el jardín costero de Nazaret, lograr el enterramiento de la vía férrea, culminar la urbanización de las antiguas zonas ferroviarias del Grao y ajardinar el último tramo del Turia desde el Oceanográfico.

Es decir que la Alcaldía ha lanzado el globo-sonda de un corredor de insolación para ocultar sus graves retrasos a la hora de mejorar el circuito que sus predecesores del PP ya iniciaron y acondicionaron en parte, por zonas convencionales. Fum de botja.