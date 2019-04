CON CORBATA EN EL ESTADIO

No sé en qué momento se perdió la sana costumbre de aplaudir al equipo rival cuando saltaba al campo. Supongo que fue cuando dejaron de salir uno primero y el otro, el de casa, el Valencia, después. Pero yo al menos la recuerdo con cariño, aunque tal vez, como suele pasar con los actos del pasado, lo tengo un tanto mitificado y no era para tanto. Es cierto que había excepciones, que al Madrid y sobre todo al Barça se les abroncaba con ganas, con devoción. O que si en la ida de una eliminatoria o en la primera vuelta de la Liga se había registrado alguna trifulca entre los equipos, la afición guardaba vivo recuerdo de lo sucedido y meses más tarde recibía al forastero con la música de viento correspondiente al agravio recibido. Pero eran los menos. Si venía, por poner un caso, la Unión Deportiva Las Palmas, un club simpático y que cae bien a todo el mundo, se le ovacionaba al saludar desde el centro del terreno de juego, segundos antes de que los ches saltaran al ritmo del pasodoble 'Valencia', verdadero himno del valencianismo futbolero con permiso de 'Un beso y una flor' de Nino Bravo, la candidata preferida de Rafa Lahuerta. Pero un día alguien pensó que mejor salían todos juntos, con el árbitro y los liniers en el centro, y así nos evitábamos esas esporádicas broncas sonoras que dejaban un gustirrinín amargo nada más empezar. Por aquel entonces todavía se insultaba a un hombre de negro que de un día para otro pasó de vestir de luto a hacerlo de gris o de amarillo, si bien Mestalla dejó prueba de su genio imaginativo y un tanto fallero al sustituir improperios fuera de lugar y vejatorios por un ¡bu-rro, bu-rro! contundente pero con menos carga de acritud. El respeto al contrario es la clave de todo, de respetarse a uno mismo, de entender que el fútbol es un juego, también una pasión, pero no un motivo para ir a la guerra, ni siquiera a una contienda verbal. Nunca entendí que en las aciagas temporadas que el Valencia ha vivido a lo largo de su historia, en algunos campos de España se rieran de su súbita desgracia con el grito simplón, hortera y desconsiderado de ¡a segunda, a segunda! Y, por consiguiente, no me gusta escucharlo en Mestalla, me parece barriobajero, chusco, burdo y ramplón. Bravo por Parejo y sus gestos de contención hacia la Curva Nord el pasado domingo ante el Levante. Hubo un tiempo, aún más lejano del que hablaba al principio, en que a los estadios se iba con traje 'de domingo', es decir, la americana, el pantalón a juego, camisa y corbata. Hasta en general de pie se pueden ver fotos de los años cuarenta en que todos los hombres (no había mujeres) portaban idéntico atuendo, como si estuvieran en el estreno de una ópera. Esos tiempos no volverán pero no perdamos nunca la elegancia, el señorío, la educación.