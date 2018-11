El corazón partido del centro-derecha Lo que más alarma crea en la dirección popular es Vox, que se ha colado en las encuestas andaluzas, que le pronostican entre uno y tres escaños CURRI VALENZUELA Martes, 20 noviembre 2018, 09:06

Ha tenido mala suerte Pablo Casado en sus inicios como líder del Partido Popular. El hecho de que las primeras elecciones a celebrarse desde que sucedió a Mariano Rajoy sean las autonómicas andaluzas deja al descubierto las pésimas expectativas de su partido en esa región por motivos de los que él no tiene culpa alguna. Sean cuales sean los resultados concretos es seguro que cuando se cuenten los votos la noche del próximo 2 de diciembre quedará totalmente al descubierto la gran división del centro-derecha de este país.

A esos efectos, el PP que hereda Casado retrocede hasta la AP que lideraba Manuel Fraga en la primera época de nuestra democracia. A comienzos de los noventa su sucesor se empeñó en lograrla unidad de todas las facciones políticas a la derecha del PSOE y quizás ese acabó siendo el mayor de los logros políticos de José María Aznar. Una unidad que no resistió la tibia estrategia de Rajoy para defender la unidad de España, con lo que consiguió que el partido que cogió esa bandera, Ciudadanos, ganara las últimas elecciones catalanas y desde entonces se considera con capacidad para liderar con sus siglas el centro-derecha español. Para colmo, los últimos coletazos de la herencia que le ha dejado su antecesor hace que Casado se encuentre con otra amenaza, esta vez por su derecha. La que representa Vox.

Tampoco Casado tiene la culpa de que muchos de los votantes andaluces del PP hayan decidido dar la espalda a su partido por su desilusión con una fuerza política que ha sido incapaz de desbancar a los socialistas del poder durante cerca de cuatro décadas. A pesar de la corrupción, los escándalos, el mal funcionamiento de servicios básicos como Educación y Sanidad en comparación con los de otras comunidades autónomas. La actual estrategia popular tampoco parece clara: consiste en reconocer en público que su principal objetivo es sumar con Ciudadanos suficientes escaños para poder gobernar juntos, incluso sin ostentar la presidencia, como ha sugerido su candidato, Juanma Moreno.

Lo que más alarma crea en la dirección popular no tiene nada que ver con el partido de Albert Rivera, sino con Vox, que se ha colado en las encuestas andaluzas, que le pronostican entre uno y tres escaños. Pocos, sí, pero con suficiente número de votos como para perjudicar al PP en el reparto de escaños. Casado afirma con razón que votar a Vox beneficia a Podemos, pero no parece que su advertencia esté surtiendo efecto. Aunque hay encuestas para todos los gustos y colores, todas ellas pronostican que el PP será el partido que más apoyos pierda el 2 de diciembre con respecto a las elecciones de hace tres años y medio. Puede que obtener más apoyos que los de Ribera consuele esa noche al líder popular, que se está volcando personalmente en esta campaña. Pero no lo suficiente para pasar por alto que su primera cita con las urnas se ha saldado con un fracaso.