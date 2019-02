Convenios inconvenientes Hay pactos, como el del Levante UD en Nazaret, que se hacen de espaldas a los intereses de la ciudad y los vecinos FRANCISCO PÉREZ PUCHE Domingo, 3 febrero 2019, 10:43

Me van a permitir que insista, porque no lo veo. El Puerto de Valencia, organismo del Estado, cambia el uso de unas grandes parcelas que en su día expropió y las convierte en zonas verdes con permiso municipal. Y aparte de reservarse, con la 'cabotà' del Excelentísimo, unos cachitos donde proyecta construir, decide destinar la parcela más grande, la de 90.000 metros cuadrados, para cedérsela en uso al Levante UD, que ubicará allí su ciudad deportiva. Dentro de ese rancho, casi tan grandes como los Viveros, se encuentra el antiguo balneario Benimar, que no ha desparecido sino que está lozano y en uso. Pero los vecinos, qué cosas pasan, no podremos entrar salvo que el club deportivo lo autorice los días de entrenamiento o mona de Pascua.

¿Lo ven ustedes claro? Pues un servidor, no. Ni con lentes de aumento veo diáfana esa operación, tan cachonda, todo hay que decirlo, como la que acabó derribando el nuevo Ayuntamiento de la avenida de Aragón para que se levante en su lugar un gran hotel... que no se levanta. O como la que permitió que la Universidad de Valencia sea el 'agente promotor' (sin presupuesto) de ese Jardín de Jesuitas que no arranca ni por casualidad.

Son, por así decirlo, algunos convenios inconvenientes de los muchos que adornan la vida de la ciudad de antes y de ahora. Convenios en los que los intereses políticos y financieros de las administraciones se cruzan, se miman, se alían y se conjuran para terminar con los protagonistas cegados de un súbito amor que les impide ver no ya la legalidad, que eso siempre hay que darlo por bueno, sino la conveniencia última de la ciudad y sus vecinos.

¿Quieren un ejemplo de convenio conveniente? Pues el del Estado dándole a la ciudad, mediante un decreto redactado por Federico Trenor, la propiedad entera del suelo del cauce del Turia, a condición solo de que fuera declarado y empleado como zona verde. Sin embargo, hay otros pactos, otras convergencias, a las que habría que mirar con cautela la letra pequeña. Porque eso de que el Puerto le ceda al Levante el uso de un parque como los Viveros por 20.000 euros de canon al año no pasa de ser un regalo de Reyes Magos, por cierto pésimamente aprovechado por el PSOE, que tampoco se ha percatado de la rentabilidad emocional y política de la generosa concordia.

¿No hubiera sido mejor regalar el suelo a la ciudad de Valencia, que sacrificó la playa de Nazaret en beneficio del Puerto? ¿No hubiera sido más justo que toda la ciudad se beneficiara de una zona verde sin candados ni verjas y que el Levante se comprara unas parcelas a precio de mercado?

Claro, todos lo comprendemos: el Levante necesita sentir también la mimosa generosidad que el Valencia CF recibió en su día por parte de unas fuerzas políticas con gafas de culo de vaso. Pero me parece a mí que un 'arreglet' no se repara con otro.