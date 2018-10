La Ley (de Contratos del Sector Público) está para cumplirla

Actualmente está en vigor la nueva Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, de 26 de febrero 2014. Es decir, la normativa española lleva más de cuatro años de retraso con respecto a la directiva europea. Los nuevos pliegos adaptados a la nueva Ley para las licitaciones públicas todavía no han sido redactados y aprobados por la mayoría de las Administraciones Públicas y en los pocos pliegos que se han publicado se detectan importantes errores al interpretar y aplicar la nueva Ley.

Las Administraciones Públicas constituyen los principales clientes para el sector de las empresas de ingeniería y arquitectura, especialmente si consideramos la labor pendiente en estudios, diseño y dirección de obras en el territorio nacional.

El enorme retraso que existe en la aplicación de la nueva Ley está generando una ausencia total de licitaciones y por lo tanto la paralización de las inversiones públicas.

Las Directivas Europeas de Contratación Pública y la relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales suponen en sus principios fundamentales un profundo cambio en los criterios de contratación, pasando del principio de adjudicar a la «oferta económica más ventajosa» a aquella que ofrezca una mejor relación «calidad-precio» o «coste-eficacia». Este cambio es especialmente acentuado para los servicios de carácter intelectual, tales como la ingeniería y arquitectura, en los que se plantea incluso su contratación sobre la base de un precio fijo.

En cualquier caso, debemos destacar que el trabajo de ingeniería y arquitectura de consulta, es un trabajo de reducido coste en comparación con el coste total de la infraestructura proyectada y su operación y mantenimiento, pero de elevadísima repercusión en los mismos, hecho que lo convierte en un servicio estratégico para los intereses de los promotores de las infraestructuras. Un buen estudio/proyecto constituye en la práctica una especie de póliza de seguro para la Administración Pública, al limitar los riesgos de desviación económica y temporal en la ejecución.

La mencionada Ley supone un cambio muy importante respecto a anteriores legislaciones en materia de contrataciones de servicios técnicos de ingeniería y arquitectura, ya que la nueva Ley recoge de forma expresa la necesidad de valorar la calidad de las ofertas. Sin embargo, si analizamos la nueva Ley, observamos que los cambios son de forma y no de contenido, ya que el concepto de valorar la calidad de las ofertas no estaba prohibido en la anterior Ley. Dicho de otra forma, lo que ha fallado no es la anterior normativa española, sino su aplicación. Los responsables de interpretar la normativa y redactar los pliegos entendieron, en el pasado, que el único criterio subjetivo era la oferta económica y, como consecuencia de ello, se ha producido una guerra de precios que ha llevado a los servicios técnicos de ingeniería y arquitectura a presentar ofertas imposibles de ejecutar con bajas superiores al 50%. Esta situación nos ha conducido a una pérdida de calidad en los servicios prestados, que a su vez se ha traducido en una pérdida de calidad en las infraestructuras públicas y un incremento del coste.

Con la nueva Ley Europa se trata de marcar un camino a los legisladores españoles para que se valoren los criterios de calidad en las adjudicaciones en detrimento de la oferta económica, este es un tema que nos afecta a todos como ciudadanos y usuarios de las infraestructuras públicas.

En el preámbulo de la nueva Ley se establecen una serie de principios y objetivos que sirven para orientar la interpretación de la nueva normativa. Así pues cabe destacar las siguientes afirmaciones aclaratorias, que deben ser consideradas a la hora de redactar los nuevos pliegos: con esta normativa, la UE ha dado por concluido un proceso de revisión y modernización... que permita incrementar la eficiencia del gasto público y facilitar, en particular, la participación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en la contratación pública.

Los objetivos: lograr una mayor transparencia en la contratación pública y conseguir una mejor relación calidad-precio.

Para lograr este último objetivo por primera vez se establece la obligación de los órganos de contratación de velar porque el diseño de los criterios de adjudicación permita obtener obras, suministros y servicios de gran calidad, concretamente mediante la inclusión de aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovaciones vinculados al objeto del contrato.

También se advierte de la necesidad de simplificación de los trámites e imponer una menor burocracia para los licitadores y mejor acceso para las PYMES.

Una nueva norma que establece que los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas porque no cumplan las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral.