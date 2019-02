El contrato Arsénico por diversión Ponemos el foco sobre los colegios o enseñantes cuando detectamos problemas educativos y no en las familias MARÍA JOSÉ POU Viernes, 22 febrero 2019, 07:43

Mi padre no hubiera firmado ningún contrato con el centro escolar, como pretenden ahora. Hasta es posible que hubiera sido considerado un mal padre según el modelo que algunos quieren imponer para solucionar lo que ninguna ley debería recordar ni obligar, esto es, la necesaria cooperación familia-escuela para la formación de los hijos. Él no hacía los deberes conmigo porque llegaba tarde del trabajo. Jamás me dio la razón cuando un profesor me castigaba. Si ocurría, me preguntaba qué había hecho yo. Y no solo era partidario de deberes, sino que compraba las 'vacaciones santillana' para el verano y los libros del curso siguiente en julio para que pudiera empezar a trabajarlos en vacaciones. Con él, empecé a leer antes de tiempo, aprovechando un librito titulado 'Me gustan las poesías'. Desde entonces no he parado. Ni he agradecido lo suficiente todo aquello.

Para muchos, no sería un ejemplo de padre responsable en la educación y sin embargo no he visto a nadie tan convencido de que la única herencia valiosa que podía dejar a sus hijos era una buena formación. Tanto que, cuando murió, mi madre siguió diciéndolo y negándonos otros gastos pero nunca los vinculados a libros, cursos, matrículas o estudios. Él quiso darnos lo que no alcanzó porque tuvo que ponerse a trabajar para ayudar en casa, de modo que vivió decidiendo que la tele se apagaba para todos cuando teníamos que estudiar; repasándome los deberes cuando llegaba, aunque fuera tarde, justo antes de dormirme en sus brazos, y exigiendo al colegio que me apretaran las tuercas porque él sabía que podía hacer más de lo que hacía. Nunca olvidaré la cara de la profesora con la que se reunió un día que pidió permiso en el trabajo para ir a hablar con mi tutora. Ella preguntó qué ocurría, si había pasado algo o sucedía alguna cosa que desconociera. No entendía la visita si yo iba bien y sacaba todo notables. Él solo le dijo: «es que sé que puede sacar sobresalientes y no lo hace». Y tenía toda la razón. Me conocía lo suficiente como para percibir que yo aprendía escuchando en clase a los profesores y en casa me dedicaba a jugar en lugar de esforzarme más. No necesitó firmar ningún contrato para comprometerse en conocernos, exigirnos y obligarnos a sacar el máximo de nosotros mismos.

Por eso cuando veo que el sistema tiene problemas y necesita hacer firmar contratos a los padres, visualizo a profesores indefensos y desesperados ante la falta de padres como el mío. Entre ese tipo de padres, la educación no es un derecho para exigir al profesor sino para exigir, sobre todo, al hijo. Y plantarse en el centro, como hizo mi padre, a pedir explicaciones sobre por qué no me hacían trabajar y aprender más, teniendo capacidad. A veces ponemos el foco sobre los colegios o enseñantes cuando detectamos problemas educativos y no en las familias sin cuyo concurso ningún sistema, ni el de Finlandia, puede hacer milagros.