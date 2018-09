EL CONTORSIONISTA

Aquel profesor del instituto era justo, severo y achaparrado. Se tomaba en serio su labor docente, nos hablaba con distancia, dejando claro que mandaba él, pero con respeto. En sus frases solía emplear la muletilla «porción». Explicaba por ejemplo la presencia romana y entonces florecía su vocablo fetiche: «Una porción de legionarios...» Cuando nos aburríamos contábamos las veces que nos ofrecía su muletilla y hacíamos una porra. La cifra oscilaba entre cuatro y treinta, según los días. Una máxima presidía sus exámenes: «Si copiáis y os pillo os pongo un cero, pero si no os pillo os apruebo porque me habéis derrotado...» Esto espoleaba nuestras ansias de estafa. Supongo que el hombre, un buen hombre por otro lado, se entretenía así frente a una cuadrilla de cuarenta descerebrados. El zoquete de la clase copiaba a menudo pero siempre le atrapaba. El compañero mostraba una sangre fría espectacular, un arte supremo. Se retorcía como un contorsionista profesional para encajar el libro contra sus rodillas y lograr un disimulo perfecto. Lo malo era que lo copiaba todo, absolutamente todo, incluso los paréntesis entre la prosa donde se leía «ver figura 14» en referencia a la fotografía que acompañaba el texto. Por eso aquel profesor descubría su triquiñuela. El zoquete, tan ducho en sus copiadas, era incapaz de saltarse alguna línea o cambiar alguna palabra. Su fusilada fracasaba porque era como una fiel fotocopia. Coleccionó ceros aquel curso en aquella y otras materias. Se convirtIó en una especie de leyenda en aquel instituto porque esa mezcla de arrojo, audacia para copiar y memez rotunda en el resultado final le elevó hacia la popularidad. Más tarde, ante el aluvión de calabazas, abandonó el centro y le perdimos el rastro. No sé por qué estos viejos recuerdos me acompañan tanto estos días...