Ni un contenedor

En España, 'Legal Eagles' (hacía mención a lo buenos que eran como abogados los protagonistas) se llamó 'Peligrosamente juntos'. Porque el peligro, exista o no, es una cosa que nos gusta. Una palabra de la que abusamos para la ficción (y de venganza, maldición, horizontes). Torra espera que se le garantice la seguridad cuando vaya al Tribunal Supremo al inicio del juicio del procés. «Porque ir a Madrid tiene su riesgo», ha dicho en Catalunya Ràdio. Por otro lado, Beatriz Talegón escribió el seis de febrero, cuando supo de la manifestación del domingo: «Espero que no haya muertes. Porque esto suena mucho a lo que hizo Leopoldo en Venezuela. Se parece mucho, de hecho. Demasiado». Discutiremos el recuento de manifestantes. Que si 45.000, que si 200.000. Que si pinchazo, que si éxito. Pero no ha habido bajas entre los salvajes fachas. Ni siquiera de contenedores. Estamos en Madrid 1936 y no nos hemos enterado. Espera, que sale Franco.