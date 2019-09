Ver, oír y no contarlo

En el libro 'El colgajo' (Anagrama), Philippe Lançon no sólo narra su historia (resultó gravemente herido en el ataque terrorista a la redacción de la revista satírica 'Charlie Hebdo' en 2015) sino también su reconstrucción física y vital tras el atentado. No va de víctima ni de superviviente, sino de testigo. El también periodista del diario francés 'Libération' asegura que los disparos hirieron al hombre pero no mataron al profesional. Un periodista, escribe Lançon, «no está a salvo de la historia que cubre, pero no puede convertirse en el centro de la historia». Tal afirmación resulta de difícil aplicación con Letizia Ortiz, que hoy cumple 47 años. Intuyo que la Reina de España no ha colgado los hábitos de su anterior oficio, es decir, mantiene en activo la curiosidad, la actitud de estar alerta y la voluntad de entender el mundo con la diferencia de que ahora ve, escucha y lo vive, pero no lo cuenta. Tampoco tuitea, salvo que Su Majestad tenga un perfil con una identidad falsa en Twitter.