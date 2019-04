Consumir chuletas para salvar el bosque Nos satura tanta complejidad que comer carne o no ya es un ejercicio militante, no un acto alimenticio al gusto de cada cual VICENTE LLADRÓ Sábado, 20 abril 2019, 09:23

Una campaña de publicidad trata de enderezar el alicaído consumo de carne de cordero haciéndonos ver que si comemos chuletas contribuimos a preservar los bosques.

Los hábiles creativos publicitarios aprovechan la tendencia oficial de promover el pastoreo de rebaños de ovejas y cabras en montes públicos para recordarnos que de esta forma se van comiendo hierbas y matorrales, evitando que crezcan demasiado los matojos y se conviertan después en enormes montañas de paja seca, ahora llamada biomasa, que es material casi tan combustible como la gasolina cuando el calor aprieta.

Esa labor de pastoreo medioambiental regulado puede estar algo retribuida por las arcas públicas, pero apenas en una pequeña parte de lo que cuesta mantenerla. La parte gruesa debe llegar del aprovechamiento cárnico de los animales. De manera que ahí llegamos al interés de los anuncios: si no comemos carne de cordero, no se criarán corderos, no se mantendrán ovejas para que críen y no quedarán rebaños para que se coman la peligrosa biomasa y nos libren de pavorosos incendios forestales.

Nos satura tanta complejidad acumulada y entrecruzada que comer carne o no ha superado la mera categoría de un acto alimenticio al gusto de cada cual, para convertirse en un ejercicio militante. Ya no vale que prefieras más o menos tal o cual carne; has de comerla (o no) para contribuir a la salud del planeta, o de una parte al menos. Porque miren lo que ocurre con tantas dudas respecto al papel del ganado bovino, tan cuestionado ahora por sus emanaciones intestinales de metano que perjudican a la atmósfera, dicen. ¿Qué hacemos, comemos carne o no; nos conformamos con las chuletas de cordero o podremos seguir degustando algún solomillo?

Mención aparte es lo del rico jamón, que a todos gusta, pero no su proceso intensivo de producción, cuestionado a menudo por grupos radicales que atacan granjas y mataderos. Cuesta ver que las ricas longanizas de Pascua pasaron antes por cochiqueras y matarifes, mientras que es material de fácil apología ideológica entre los aguerridos animalistas.

No deberían tardar las contramedidas publicitarias que fijen la atención sobre las bienaventuranzas generales del ganado bovino y el porcino, más allá de lo nutritivo y de la satisfacción de comer cecina o salchichón, al igual que se está haciendo en el segmento lanar. Porque recordemos que el ganado ovino se citaba también en los libros de texto antiguos como ganado lanar; una denominación que se fue olvidando conforme perdió fuerza el mercado lanero hispano. Ahora la lana de las ovejas no vale casi nada, ni siquiera lo que cuesta esquilarlas. Nuestros jerseys son de lana importada de Australia o Nueva Zelanda, lo que debe contribuir bastante a cuidar los bosques australes y sus comarcas ganaderas, mientras las españolas van de capa caída, y la capa igual es sintética.