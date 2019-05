Conspiranoicos Las normas que regulan nuestro juego político adolecen de muchos defectos, pero en nuestro país no se manipulan las elecciones CARLOS FLORES JUBERÍAS Miércoles, 15 mayo 2019, 07:57

Primero fueron, en la misma noche del 28A, quienes denunciaron que la televisión pública estuviera dando resultados electorales mientras ellos seguían escrutando votos en sus colegios (sin reparar que se trataba de datos basados en sondeos a pie de urna); al día siguiente, los que creyeron detectar un número «sospechosamente alto» de votos nulos (sin molestarse en comprobar que porcentualmente la cifra apenas había variado respecto de anteriores comicios); luego, los que hicieron circular actas «claramente manipuladas» en las que constaba un número de votos tres veces superior al de electores (lo lógico en el Senado, donde cada elector elige hasta tres candidatos); días más tarde, los que advirtieron alarmados que una empresa de Soros sería la encargada de transportar a Madrid las papeletas de voto (que no se llevan a ninguna parte por la sencilla razón de que se destruyen in situ tras haber sido escrutadas); y ya traspasando la frontera entre el delirio y la payasada, los que aseveraron que solo una orden dada desde lo alto explicaría el hecho, «matemáticamente inexplicable», de que el número de escaños del PSOE coincidiera con la suma de los de sus dos inmediatos competidores.

Sin duda, las normas que regulan nuestro juego político adolecen de muchos defectos que algún día habrá que corregir. Pero el hecho es que en nuestro país no se manipulan las elecciones. No, al menos, desde que las reformas legales de 1991 subsanaron los defectos detectado en los polémicos comicios de 1989, a su vez los únicos disputados -y en consecuencia revisados y en parte repetidos- desde el inicio de la transición. Lo que no es poca cosa en un mundo todavía plagado de supuestas democracias en donde las victorias electorales no se conquistan tanto en las urnas como en las calles, y hasta en las barricadas. Ni es cosa que debiéramos dar por supuesta en el país que parió a Romero Robledo y acuñó el término «pucherazo», en el que durante más de un siglo las elecciones las ganaba indefectiblemente el partido al que pertenecían el cacique del pueblo, el Gobernador Civil de la provincia, o el Ministro de la Gobernación.

Naturalmente, nada de esto es fruto de un milagro. Lo es, en cambio, de la acción conjunta de los tribunales que tienen la última palabra en la resolución de los conflictos electorales; de la compleja red de Juntas Electorales que supervisan en cada nivel el proceso; de la atenta vigilancia de los partidos concurrentes, con sus ejércitos de interventores y apoderados; de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que velan por su normal desarrollo; y de los ciudadanos de a pie que en cada mesa protagonizan el proceso de recepción y de recuento de los votos. Españoles todos ellos que sin duda merecerían algo más de respeto de quienes sentados frente a las pantallas de sus ordenadores inventan teorías de la conspiración sin otro sustento que sus propias frustraciones y su enciclopédica ignorancia.