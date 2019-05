Lo que Vox ha conseguido Es lo que tiene sacudir el tablero político: que cuando las piezas caen, no siempre lo hacen por el mismo lado CARLOS FLORES JUBERÍAS Miércoles, 1 mayo 2019, 09:53

Dicen los datos que Vox se hizo el pasado domingo con 2.677.173 votos, que se tradujeron en 24 diputados en el Congreso, más otros diez en las Cortes Valencianas. Un resultado más que notable que solo se le antojará menor a quien piense que el parámetro con respecto al cual hay que medir las victorias y las derrotas electorales no es el bien tangible de los resultados de anteriores comicios, sino el más evanescente de las encuestas de intención de voto, los discursos de campaña o las fantasías sin fundamento.

Pero aun siendo éste un resultado importante, no es sino el último de los -al menos- tres que Vox cosechó entre el pasado domingo y las semanas que le precedieron.

Porque, de un lado, a Vox se debe en no poca medida el cambio de mensaje y de estrategia con el que tanto Ciudadanos como el Partido Popular encararon la cita electoral del 28-A. La proliferación de banderas rojigualdas en sus mítines y en su propaganda -por recurrir de nuevo a un dato tangible-, la continuada referencia a las cuestiones identitarias -la garantía de la unidad nacional, la promoción de la lengua común, la recentralización del Estado autonómico- y la adopción de una estrategia de choque frontal contra «nacionalistas y batasunos» no habría sido tal, o cuando menos no habría adquirido la centralidad que adquirió durante la campaña, si la irrupción de Vox en el mapa político español, vía Andalucía, no hubiera revelado que ahí había un caladero de votos digno de ser explotado. Que la apuesta por este tipo de mensaje le saliera mucho mejor a Ciudadanos que al PP revela lo que muchos analistas llevan tiempo diciendo, pero solo en voz baja: que en determinados ámbitos el partido naranja está mucho más a la derecha que el Partido Popular. Y explica, al mismo tiempo, que los resultados finales de Vox no fueran los que algunos habían llegado a predecir.

Y porque, de otro, a Vox se debe en no poca medida el significativo incremento de la participación popular, que con un 75,75% ha llegado a situarse entre las más altas de nuestra democracia. Y ello no tanto porque el partido de Santi Abascal lograra llevar hasta las urnas a electores hasta ahora abstencionistas -que también- como por el hecho de que el temor a una victoria de la derecha más radicalizada que nunca ha movilizado a un importante sector de electores de izquierdas que habían decidido dejar en barbecho su derecho de participación política hasta que una situación de emergencia se lo reclamara de nuevo, anulando de este modo la posibilidad de una victoria conservadora.

Es evidente que Vox habría preferido que ninguno de estos dos efectos se produjera: que el electorado de izquierdas se hubiera quedado en casa, y que el de derechas hubiera elegido en masa sus papeletas. Pero es lo que tiene sacudir el tablero político: que cuando las piezas caen, no siempre lo hacen por el mismo lado.