El conjuro Arsénico por diversión Yo creía que eso dejó de usarse en tiempos de la Celestina pero veo, con horror y pavor, que aún está vigente MARÍA JOSÉ POU Miércoles, 27 febrero 2019, 07:43

Alarma terrorista. Pararon los trenes. Y al final resultó ser una piña. Es cierto que resulta preferible el exceso de prudencia y de cautela que lo contrario. Sin embargo, saber que una piña llena de semillas interrumpió el tráfico ferroviario en Alicante, causó retrasos en varios trenes y movilizó a los Tedax por si era un artefacto explosivo, despierta cierta preocupación. Y no solo por eso sino por el modo como se desarrollaron los hechos. Un testigo afirma que dos hombres «con rasgos árabes» han dejado un paquete sospechoso en las vías del tren. Dejar un paquete en las vías ya resulta sospechoso per se. Algunos, ante semejante perspectiva, hubiéramos pensado en un animal abandonado, como ha ocurrido en Valencia más de una vez para horror de protectoras y animalistas. Sin embargo, la clave de la sospecha no está en una bolsa negra sino en los rasgos árabes. A veces se nos olvida que el español que reivindicó el atentado de Barcelona, el hijo de 'la Tomasa', solo tenía de árabe el nombre con el que él mismo se había rebautizado para servir al terror.

La historia no termina en los recelos de quienes no solo ven a esos hombres con el cartel del ISIS pegado en la frente, sino que también los ven rezar y eso, como sabemos, en una vía del tren no tiene justificación alguna. Si fuera en el finger de un avión, no digo yo que no porque al fin y al cabo hay quienes padecen un miedo terrible a volar y son capaces de desempolvar el Avemaría de carrerilla sin apenas darse cuenta en cuanto el avión se sacude las turbulencias como un perrillo el agua. Pero rezar en el tren, como no sea un Alvia camino de Barcelona casi a pedales, con la esperanza de llegar antes de que vuelva Puigdemont de Waterloo, no tiene explicación salvo para los muy devotos de Santa María de la Alta Velocidad.

El remate de la historia llega con la explicación de lo que hacían esos presuntos árabes, que presuntamente estaban rezando y habían dejado un paquete presuntamente sospechoso en las vías, éstas sí, con toda seguridad, de ferrocarril. Era un conjuro de amor. Yo creía que eso dejó de usarse en tiempos de la Celestina pero veo, con horror y pavor, que aún está vigente. El autor confesó haber intentado con la dichosa piña -que ni la de Bob Esponja debajo del mar- que su novia volviera con él. Acabó con orden de alejamiento, evidentemente. Y no me extraña. No solo por lo sospechoso -ahí sí- que resulta un tipo dispuesto a hacer conjuros para retener a una mujer, sino por fiarse de una piña llena de semillas para lograr lo que su personalidad y forma de actuar habían logrado frustrar. En el amor no hay conjuros ni pócimas. Y en el desamor, el mejor abracadabra es distanciarse lo más posible de quienes pretenden atarnos a cualquier precio. Y menos, con una vulgar piña. Conmigo, si lo intentan con un conjuro clásico, al estilo de Cyrano y sus poemas mordaces y tiernos, no necesitan ni piña colada.