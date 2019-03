La conjura de los necios Tienda de campaña López Obrador, nieto de un tendero español, fue a la Universidad; pero no se pregunta quién llevó a su país esa bendita herramienta FRANCISCO PÉREZ PUCHE Jueves, 28 marzo 2019, 07:53

Cuando menos falta le hacen a España radicalismos y radicales, no hay día sin que un tonto útil de un paso al frente. A falta de necios propios, no faltan colaboradores extranjeros en lo que ya es concurso abierto y verdadera conjura. El presidente de Méjico ha aportado una colaboración inapreciable a esta escalada española de radicalismo, exageración, exacerbación de lo primario y apelación a los sentimientos más rudimentarios.

El populista presidente de Méjico, ya lo saben todos, ha escrito una carta al Rey, y otra al Papa, para exigirles que pidan perdón por los excesos y desmanes de España y la Iglesia durante la Conquista de América y la etapa colonial que le siguió. Andrés Manuel López Obrador, nieto de un emigrante cántabro que abrió una tienda llamada 'La Posadita' en el estado de Tabasco, ha sentido necesidad de reconciliarse con los pueblos indígenas de Nueva España; y antes de hacerlo como presidente y como particular quiere que lo haga don Felipe en nombre de todos los españoles. Así 2021, año electoral por cierto, será el de la Reconciliación.

Ocurre, sin embargo, que millones de españoles no han ido a Méjico nunca, como nunca fueron sus ancestros. O sea que a lo peor los que abusaron de los indígenas pudieron ser sus abuelos, o sus padres, en los precios y calidades, qué se yo, de una tienda más grande, esta de zapatos y tejidos, que se llamó 'Novedades Andrés'. De la que me pregunto si se benefició un joven que pudo dejar el pueblo y estudiar con aprovechamiento en la Universidad Nacional Autónoma de México.

¿Sabe, señor presidente, que hay millones de españoles sin tienda familiar que no pudieron ir a la Universidad? Y millones más que se cuestionan por qué los mejicanos indigenistas no se preguntan nunca de dónde les vino ese bendito bien llamado Universidad, junto con la religión, el alfabeto, el idioma, los libros y las libretas de haber y debe. Me lo he preguntado en Méjico y en Argentina, en Chile y en Uruguay, a la vista de unos países preciosos, con gente que adora a su nación, que viven, sin embargo, como si nada de interés hubiera ocurrido allí antes de 1810, cuando la burguesía aprovechó la absoluta debilidad española durante la invasión francesa para proclamar su independencia.

A mí me enseñaron que Cortés tuvo mucha suerte y pudo controlar Nueva España porque se aprovechó de los odios que había entre unos pueblos indígenas que se esclavizaban. Por eso, en Hispanoamérica, cuando he ido, he procurado tener el buen gusto de preguntarme quién llevó los lapiceros y de no preguntarme quiénes están haciendo, hoy mismo, los trabajos más humildes en la calle. Quiero decir, señor presidente, que procure arreglar sus problemas sociales y no nos mueva una charca que ya tenemos bastante radical.

¡Ah! En los puestos de trabajo que Ford va a crear en Hermosillo, Sonora, a costa de los perdidos en Almussafes, procure usted que se empleen indígenas.